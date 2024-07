PEDE PUNIÇÃO

Federação Francesa aciona a Fifa por cânticos racistas entoados por jogadores da Argentina

A Federação Francesa de Futebol (FFF) anunciou, nesta terça-feira, que vai recorrer à Fifa na questão relacionada à canção que foi entoada pelos jogadores argentinos durante a comemoração pela conquista da Copa América. A entidade que comanda o futebol francês, por meio de seu presidente, Philippe Diallo, quer cobrar explicações da Associação Argentina de Futebol (Afa) sobre o teor do cântico, que teria mensagens racistas e homofóbicas direcionadas aos atletas franceses.

"Perante a gravidade destas declarações chocantes, contrárias aos valores do desporto e dos direitos humanos, o presidente da FFF decidiu desafiar diretamente o seu homólogo argentino e a FIFA e apresentar uma queixa judicial por comentários insultuosos de natureza racial e discriminatória", diz parte do texto.

Na comemoração, Enzo Fernández estava ao vivo nas redes sociais e cortou o vídeo no momento em que os jogadores entoaram a "canção racista", dando início à polêmica sobre atos discriminatórios.

O volante argentino estava no ônibus junto com os seus companheiros, eufóricos pela conquista da Copa América, disputada nos Estados Unidos, na decisão diante da seleção colombiana.

Com letra polêmica, o cântico ficou em evidência durante a disputa da Copa do Mundo de 2022, realizada no Catar. O jogador argentino fez o corte das imagens assim que percebeu que a canção estava sendo captada pela transmissão.