Fernando Diniz é demitido do Corinthians após sequência de derrotas

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Metrópoles
Publicado em 7 de outubro de 2026 às 23:00
Fernando Diniz, técnico do Corinthians, foi demitido neste quarta-feira (7) após mais uma derrota, desta vez contra o Internacional por 2 x 1. O treinador deixa o clube na 16ª colocação do Campeonato Brasileiro, próximo à zona de rebaixamento e com risco de queda.
O treinador alcançou a marca de sete derrotas consecutivas com o Corinthians no Brasileirão, além da eliminação na Copa Libertadores da América. A última vitória foi em 20 de agosto, quando o clube derrotou o Rosario Central pelas oitavas de final da Liberta por 1 x 0.