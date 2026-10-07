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Fernando Diniz é demitido do Corinthians após sequência de derrotas

O Timão acumula sete derrotas consecutivas pelo Campeonato Brasileiro e caiu para a 16ª colocação

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 23:00

Fernando Diniz
Fernando Diniz Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Fernando Diniz, técnico do Corinthians, foi demitido neste quarta-feira (7) após mais uma derrota, desta vez contra o Internacional por 2 x 1. O treinador deixa o clube na 16ª colocação do Campeonato Brasileiro, próximo à zona de rebaixamento e com risco de queda.

O treinador alcançou a marca de sete derrotas consecutivas com o Corinthians no Brasileirão, além da eliminação na Copa Libertadores da América. A última vitória foi em 20 de agosto, quando o clube derrotou o Rosario Central pelas oitavas de final da Liberta por 1 x 0.

Leia a matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do jornal Correio.

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