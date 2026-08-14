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Fifa anuncia data para divulgar calendário da Copa do Mundo Feminina de 2027

Entidade revelará na próxima quinta-feira os locais dos jogos do Brasil e a distribuição das partidas entre as oito cidades-sede do Mundial

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 14 de agosto de 2026 às 17:25

Presidente da Fifa, Gianni Infantino, em anúncio do Brasil como sede da Copa Feminina de 2027
Presidente da Fifa, Gianni Infantino, em anúncio do Brasil como sede da Copa Feminina de 2027 Crédito: Fifa/Reprodução

A Fifa já tem data para revelar como será o calendário da Copa do Mundo Feminina de 2027, que será disputada no Brasil. A entidade anunciou nesta sexta-feira (14) que divulgará a programação dos jogos na próxima quinta-feira (20), em um evento realizado na sede da organização, em Zurique, na Suíça, às 9h no horário de Brasília.

A definição vai detalhar a distribuição das partidas entre as oito cidades-sede do Mundial e indicar onde a Seleção Brasileira disputará os jogos da fase de grupos. Também serão conhecidos os locais da abertura e da final da competição.

O evento terá ainda o sorteio da fase preliminar da repescagem para a Copa do Mundo. Já o sorteio dos grupos do Mundial, que definirá as chaves e o caminho das seleções no torneio, está previsto para dezembro, em território brasileiro.

Estádios da Copa do Mundo feminina de 2027 no Brasil

Arena Fonte Nova (Salvador)  por Divulgação
Maracanã (Rio de Janeiro) por Daniel Basil/Portal da Copa
Mineirão (Belo Horizonte) por Divulgação
Arena Corinthians (São Paulo) por Alexandre Kocinas/Corinthians
Beira-Rio (Porto Alegre)  por Divulgação/Internacional
Mané Garrincha (Brasília)  por AGENCIA BRASIL
Arena Pernambuco (Pernambuco) por Divulgação
Arena Castelão (Fortaleza) por Divulgação
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Arena Fonte Nova (Salvador)  por Divulgação

Salvador está entre as cidades cotadas para receber jogos do Brasil

Entre as oito sedes da Copa do Mundo Feminina de 2027 está Salvador. A capital baiana é candidata a receber uma das partidas da Seleção Brasileira na primeira fase, ao lado de Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília.

Salvador também aparece entre as cidades cotadas para receber uma partida das quartas de final. A distribuição definitiva dos jogos, no entanto, será anunciada pela Fifa na próxima quinta-feira.

Além da capital baiana, o Mundial terá partidas em Belo Horizonte, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. Ao todo, serão 32 seleções participantes.

A Copa do Mundo Feminina de 2027 será realizada entre 24 de junho e 25 de julho. Será a primeira edição do torneio feminino realizada na América do Sul.

Fonte Nova na Copa 2027

Copa Feminina  por Divulgação
Salvador foi escolhida como uma das cidades-sede por Lívia Villas Boas / CBF
Seleção vai disputar título por Lívia Villas Boas / CBF
Arena Fonte Nova receberá jogos da Copa Feminina por Lívia Villas Boas / CBF
Seleção vai disputar título por Lívia Villas Boas / CBF
Maior estádio da Bahia, a Fonte Nova foi inaugurada em 1951. Após a tragédia de 2007, foi demolida e reconstruída para o Mundial de 2014. É a casa do Bahia e cabe 47.907 torcedores por Foto: AFN/Divulgação
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Copa Feminina  por Divulgação

Fifa também fará sorteio da repescagem

O evento de quinta-feira em Zurique terá uma segunda definição relacionada ao Mundial. A Fifa realizará o sorteio da fase preliminar da repescagem, que distribuirá as últimas vagas para a Copa do Mundo.

Essa etapa terá seis seleções: Taipé Chinesa, Uzbequistão, África do Sul, Gana, Equador e Papua Nova Guiné. Elas disputarão a primeira fase da repescagem entre 24 de novembro e 5 de dezembro deste ano.

As duas equipes classificadas nessa etapa avançarão para a fase seguinte, marcada para a janela internacional entre 23 de fevereiro e 6 de março de 2027. Nessa fase, elas se juntarão a quatro seleções que já entrarão diretamente na disputa.

Ao final do processo, três equipes conquistarão as últimas vagas para a Copa do Mundo. O Brasil não participa da repescagem por já estar classificado como país-sede do torneio.

Austrália, China, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Filipinas, Japão, Argentina, Colômbia, Alemanha, Dinamarca, Espanha (atual campeã), França, Nova Zelândia, Argélia, Camarões, Malawi e Marrocos, também já garantiram vaga na competição.

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Quando será o sorteio dos grupos da Copa do Mundo?

Apesar de o calendário e os locais dos jogos serem anunciados na próxima semana, o sorteio que definirá os grupos da Copa do Mundo Feminina acontecerá somente em dezembro.

Nesse evento, serão conhecidas as 32 seleções distribuídas nas oito chaves da competição, além do caminho de cada equipe ao longo do mata-mata.

O Mundial terá início em 24 de junho de 2027 e a final está marcada para 25 de julho. A competição contará com 64 partidas distribuídas pelas oito cidades-sede brasileiras.

Tags:

Salvador Brasil Copa do Mundo Feminina

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