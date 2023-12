Fifa anuncia premiação do The Best para 15 de janeiro

A Fifa anunciou nesta sexta-feira a data da cerimônia de premiação do The Best. O evento foi marcado para o dia 15 de janeiro, em Londres. A entidade vai divulgar nas próximas semanas os finalistas para as principais categorias de um dos maiores prêmios do futebol mundial.



Será a terceira vez que a cerimônia será realizada em Londres, como aconteceu em 2016 e também em 2017. A edição passada, realizada em fevereiro deste ano, foi sediada em Paris. O evento vai condecorar os melhores jogadores masculinos e femininos do mundo de 2023, assim como treinadores, gols mais bonitos e seleção do ano, em parceria com a FIFPRO.