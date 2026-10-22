IGUALDADE

Fifa iguala valor pago a homens e mulheres e anuncia mudança milionária para a Copa do Mundo no Brasil

Cada seleção classificada para o Mundial de 2027 receberá US$ 2,5 milhões para se preparar, mesma quantia destinada às equipes da Copa masculina de 2026

Pedro Carreiro

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 16:44

Taça da Copa do Mundo feminina Crédito: Divulgação/FIFA

As 32 seleções que vão disputar a Copa do Mundo Feminina de 2027, no Brasil, terão o mesmo apoio financeiro que as equipes do Mundial masculino deste ano. A Fifa anunciou nesta quinta-feira (22) que cada classificada receberá US$ 2,5 milhões, cerca de R$ 12,6 milhões, para custear a preparação para o torneio.

O aumento faz parte de um pacote de medidas da entidade voltadas ao desenvolvimento do futebol feminino. E a equiparação não se limita ao dinheiro: as atletas também terão acesso aos mesmos níveis de serviço oferecidos aos jogadores na Copa masculina de 2026.

Outra novidade envolve o eventual lucro da competição. Caso o Mundial feminino gere excedentes financeiros, o valor será repassado às federações nacionais participantes, e parte dele ficará reservada exclusivamente para as jogadoras.

Estádios da Copa do Mundo feminina de 2027 no Brasil 1 de 8

Sete jogos na Fonte Nova

A Copa de 2027 será disputada entre 24 de junho e 25 de julho, com 32 seleções, e será a primeira edição do torneio realizada na América do Sul. Os jogos serão divididos entre oito cidades: Belo Horizonte (Mineirão), Brasília (Mané Garrincha), Fortaleza (Castelão), Porto Alegre (Beira-Rio), Recife (Arena de Pernambuco), Rio de Janeiro (Maracanã), Salvador (Fonte Nova) e São Paulo (Neo Química Arena).

Salvador será uma das sedes mais movimentadas. A Arena Fonte Nova vai receber sete partidas, uma a mais do que na Copa masculina de 2014. Serão seis jogos da fase de grupos, incluindo dois do Grupo A, além de um confronto das oitavas de final, marcado para 12 de julho.

O torcedor baiano, no entanto, não verá a Seleção na primeira fase. Os jogos do Grupo A na capital baiana, marcados para 26 de junho e 5 de julho, não envolvem o Brasil. As outras partidas da fase de grupos em Salvador serão dos Grupos E, F (dois jogos) e H. Pela tabela, a Seleção também não atua na Fonte Nova no mata-mata, qualquer que seja sua colocação no grupo.

A escolha do estádio levou em conta a experiência da arena em grandes eventos e a necessidade de poucas intervenções estruturais. A Fonte Nova já recebeu jogos da Copa do Mundo de 2014, da Copa das Confederações de 2013 e da Copa América de 2019.

Caminho do Brasil

Como anfitrião, o Brasil será cabeça de chave do Grupo A e abrirá o torneio no Maracanã, em 24 de junho. Depois, a Seleção joga na Neo Química Arena, em São Paulo, no dia 29 de junho, e encerra a fase de grupos no Mané Garrincha, em Brasília, em 4 de julho.