COPA DO MUNDO

Figurinha dourada limitada de Neymar esgota em menos de duas horas

Edição especial virou o produto mais vendido do Mercado Livre no dia do lançamento

Carol Neves

Publicado em 24 de maio de 2026 às 11:31

Neymar recebeu primeiro exemplar da figurinha Crédito: Divulgação/Mercado Livre

A figurinha dourada de Neymar Jr., lançada em parceria com o Mercado Livre na última quinta-feira (21), esgotou em menos de duas horas após ser colocada à venda. Segundo informou a empresa neste sábado (23), o item foi o produto mais vendido da plataforma no dia em que estreou.

A comercialização aconteceu logo após a convocação do jogador para a Seleção Brasileira. O anúncio mostrava o preço de R$ 20, mas já aparece pausado no site.

Jogadores do Brasil que apareceram no álbum da Copa, mas não foram ao Mundial 1 de 30

A ação faz parte de uma série de iniciativas do Mercado Livre em parceria com o atleta, firmada desde 2025, dentro da estratégia de ativação da marca no período que antecede a Copa do Mundo de 2026. Na segunda-feira (18), a plataforma já havia divulgado um filme publicitário estrelado por Neymar.