Figurinha dourada limitada de Neymar esgota em menos de duas horas

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Carol Neves
Publicado em 24 de maio de 2026 às 11:31
A figurinha dourada de Neymar Jr., lançada em parceria com o Mercado Livre na última quinta-feira (21), esgotou em menos de duas horas após ser colocada à venda. Segundo informou a empresa neste sábado (23), o item foi o produto mais vendido da plataforma no dia em que estreou.
A comercialização aconteceu logo após a convocação do jogador para a Seleção Brasileira. O anúncio mostrava o preço de R$ 20, mas já aparece pausado no site.
Jogadores do Brasil que apareceram no álbum da Copa, mas não foram ao Mundial
A ação faz parte de uma série de iniciativas do Mercado Livre em parceria com o atleta, firmada desde 2025, dentro da estratégia de ativação da marca no período que antecede a Copa do Mundo de 2026. Na segunda-feira (18), a plataforma já havia divulgado um filme publicitário estrelado por Neymar.
Produzida em edição limitada, a figurinha teve o primeiro exemplar entregue diretamente ao jogador antes mesmo da abertura das vendas no aplicativo. A empresa não revelou a quantidade total de unidades produzidas nem informou se haverá nova tiragem. O item também não tem relação com o álbum oficial da Copa, produzido pela Panini.