Filho de Eliza Samudio, goleiro Bruno Samudio é afastado do Botafogo por 'questões de disciplina'

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Carol Neves
Publicado em 20 de agosto de 2026 às 10:11
O goleiro Bruno Samudio, do time Sub-17 do Botafogo, está afastado das partidas da categoria por questões disciplinares. O jogador ficou fora da relação para o clássico contra o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro Sub-17, e já havia sido ausência no jogo anterior.
A informação foi divulgada pelo jornalista Wellington Arruda, especializado na cobertura do Botafogo. Em publicação no X, ele informou que o atleta não foi relacionado para o clássico e que o afastamento ocorre por questões disciplinares.
Bruninho Samudio assina primeiro contrato profissional
"O atleta segue afastado por questões disciplinares. O Botafogo, no entanto, não informou nem deu detalhes sobre o que motivou a punição", escreveu Arruda.
Segundo o jornalista, este é o segundo jogo consecutivo em que Bruno Samudio não é relacionado pelo time Sub-17 do Botafogo. O clube não divulgou publicamente qual teria sido a conduta que levou à punição.
Destaque da base
Bruno é apontado como um goleiro de destaque nas categorias de base e tem recebido avaliações positivas pelo desempenho em campo. Antes de chegar ao Botafogo, o jogador atuava pelo Athletico-PR, onde também teria enfrentado problemas disciplinares.
Mesmo com o episódio, o goleiro segue sendo visto como um atleta de potencial para a sequência da carreira. O processo de formação nas categorias de base envolve não apenas o desenvolvimento técnico, mas também o amadurecimento dos jogadores.
No Botafogo, Bruno Samudio vinha sendo acompanhado dentro desse processo de formação. A expectativa em torno do atleta está relacionada à evolução apresentada dentro de campo e à possibilidade de, futuramente, alcançar o futebol profissional.
O atleta joga desde a infância. Filho de Eliza Samudio e do goleiro Bruno, ex-Flamengo, Bruninho teve a vida marcada pela tragédia desde cedo, já que o pai foi condenado pela morte da mãe. Ele foi criado pela avó materna.