SUB-17

Filho de Eliza Samudio, goleiro Bruno Samudio é afastado do Botafogo por 'questões de disciplina'

Atleta não foi relacionado pelo segundo jogo consecutivo; clube não informou o motivo

Carol Neves

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 10:11

Bruno Samúdio Crédito: Divulgação

O goleiro Bruno Samudio, do time Sub-17 do Botafogo, está afastado das partidas da categoria por questões disciplinares. O jogador ficou fora da relação para o clássico contra o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro Sub-17, e já havia sido ausência no jogo anterior.

A informação foi divulgada pelo jornalista Wellington Arruda, especializado na cobertura do Botafogo. Em publicação no X, ele informou que o atleta não foi relacionado para o clássico e que o afastamento ocorre por questões disciplinares.

Bruninho Samudio assina primeiro contrato profissional 1 de 16

"O atleta segue afastado por questões disciplinares. O Botafogo, no entanto, não informou nem deu detalhes sobre o que motivou a punição", escreveu Arruda.

Segundo o jornalista, este é o segundo jogo consecutivo em que Bruno Samudio não é relacionado pelo time Sub-17 do Botafogo. O clube não divulgou publicamente qual teria sido a conduta que levou à punição.

Bruno Samudio, goleiro da equipe sub-17 do Botafogo, não foi relacionado mais uma vez. Desta vez, o arqueiro ficou fora da lista para o clássico contra o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro Sub-17.



O atleta segue afastado por questões disciplinares. O Botafogo, no entanto, não… pic.twitter.com/jFE08ois6I — Wellington Arruda ? (@well_arrudaa) August 17, 2026

Destaque da base

Bruno é apontado como um goleiro de destaque nas categorias de base e tem recebido avaliações positivas pelo desempenho em campo. Antes de chegar ao Botafogo, o jogador atuava pelo Athletico-PR, onde também teria enfrentado problemas disciplinares.

Mesmo com o episódio, o goleiro segue sendo visto como um atleta de potencial para a sequência da carreira. O processo de formação nas categorias de base envolve não apenas o desenvolvimento técnico, mas também o amadurecimento dos jogadores.

No Botafogo, Bruno Samudio vinha sendo acompanhado dentro desse processo de formação. A expectativa em torno do atleta está relacionada à evolução apresentada dentro de campo e à possibilidade de, futuramente, alcançar o futebol profissional.