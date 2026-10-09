FUTEBOL

Filho de ex-candidato à Presidência marca três gols e leva time à classificação na Copa do Brasil Sub-20

Bernardo Daciolo, filho de Cabo Daciolo, foi decisivo na vitória por 4 a 1 sobre o Santa Cruz-AC

Carol Neves

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 08:58

Bernardo Daciolo, Amazonas Crédito: João Normando/AMFC

O atacante Bernardo Daciolo, de 20 anos, marcou três gols na vitória do Amazonas por 4 a 1 sobre o Santa Cruz-AC, nesta quarta-feira, e garantiu a classificação do clube para a terceira fase da Copa do Brasil Sub-20. Filho de Cabo Daciolo, ex-deputado federal e candidato à Presidência em 2018, o jogador chegou a 15 gols em 13 partidas pela categoria.

Bernardo passou a integrar o elenco profissional do Amazonas durante a Série C. Na ocasião, o clube estava impedido de contratar por uma punição da Fifa e recorreu à base para reforçar a equipe. O atacante disputou dez jogos pelo time principal, sem marcar, e retornou ao Sub-20 após o encerramento da participação no Campeonato Brasileiro.

“É fruto de muito trabalho e, independentemente de eu estar no profissional ou no Sub-20, tento dar o meu melhor na partida”, disse ele em entrevista ao GE.com.

Filho de Cabo Daciolo é promessa do futebol 1 de 7

Revelado pelo Boavista-RJ, Bernardo passou pelas categorias de base de Red Bull Bragantino, Botafogo, Athletic-MG e América-MG. Pelo América, fez cinco gols em 25 partidas antes de chegar ao Amazonas.

Assim como o pai, o atacante torce pelo Vasco e sonha em defender o clube carioca. Apesar do sobrenome conhecido, afirma que busca construir uma trajetória própria.

“Eu tenho ciência disso, da importância de ser filho do Cabo Daciolo, mas tento sempre distinguir a carreira do meu pai da minha. Meu pai trilhou os passos dele e eu estou trilhando os meus. Eu amo muito ele, mas estou tentando construir a minha própria história”, afirmou.

A classificação ocorre em meio à crise financeira do Amazonas, que recebeu uma nova punição da Fifa na sexta-feira (2), novamente ficando impedido de contratar jogadores. Bernardo relatou que os problemas também afetam a rotina de preparação do elenco.

“A gente sabe o que está enfrentando, sobre a dificuldade de treinamento e a falta de suporte do clube, mas a gente não vai largar o osso por causa disso”, declarou.