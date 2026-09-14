NA ITÁLIA

Filho de lenda do futebol mundial sofre acidente e perde carteira após teste de álcool

Atacante de 24 anos se envolveu em colisão em Milão horas depois de marcar o gol da vitória do Cagliari sobre a Atalanta pelo Campeonato Italiano

Pedro Carreiro

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 18:26

Daniel Maldini, filho do lendário Paolo Maldini Crédito: Reprodução/Instagram

Daniel Maldini, atacante do Cagliari e filho do ex-jogador Paolo Maldini, teve a carteira de motorista retirada pelas autoridades italianas após testar positivo para álcool depois de se envolver em um acidente de carro na madrugada deste domingo, em Milão.

Segundo informações da imprensa italiana, o jogador de 24 anos registrou 0,91 g/l no primeiro teste de alcoolemia e 0,89 g/l no segundo. O limite permitido na Itália é de 0,5 g/l. Com os resultados acima do permitido, a habilitação de Maldini foi suspensa.

Daniel Maldini, filho do lendário Paolo Maldini 1 de 13

O acidente aconteceu na região norte de Milão, poucas horas depois de o atacante marcar, de pênalti, o gol da vitória do Cagliari por 2x1 sobre a Atalanta, em Bérgamo, pelo Campeonato Italiano. Maldini dirigia um Porsche Carrera 4 quando se envolveu na colisão.

De acordo com relatos da imprensa italiana, o jogador teria entrado em um cruzamento sem respeitar a preferência e atingido outro veículo. Com o impacto, o carro atingido foi lançado contra uma Mercedes que estava estacionada. Ao todo, seis pessoas estiveram envolvidas no acidente.

Três ambulâncias e uma unidade médica foram encaminhadas ao local. Maldini foi levado ao hospital Fatebenefratelli, onde passou por exames e recebeu alta após os médicos constatarem que ele não tinha ferimentos graves. As demais pessoas envolvidas na colisão também não sofreram lesões graves.

Pré-teste para drogas deu positivo

Além do teste de alcoolemia, Maldini passou por um exame preliminar para detectar a presença de drogas, que teria apresentado resultado positivo. O resultado, porém, não foi confirmado pelos exames toxicológicos realizados posteriormente.

Nesta segunda-feira (14), o Cagliari divulgou um comunicado afirmando que todos os testes toxicológicos feitos posteriormente tiveram resultado negativo. O clube também informou que o atacante participaria normalmente da retomada dos treinamentos.

“O Cagliari Calcio comunica que o jogador Daniel Maldini, diante das notícias divulgadas pela imprensa nas últimas horas, foi submetido a exames toxicológicos. Todos os testes realizados tiveram resultado negativo. O jogador estará normalmente com o grupo nesta tarde, na retomada dos treinamentos para os próximos compromissos da equipe”, informou o clube.