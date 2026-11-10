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Filho de Romário é novo presidente de clube tradicional e quer levar time de volta à elite após 10 anos

Eleito com 75 dos 77 votos, ex-jogador de 33 anos toma posse em janeiro e também pretende criar uma SAF

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 07:19

Romarinho e Romário em eleição para novo presidente do America-RJ — Foto: Divulgação: Cadu Belmonte/America
Romarinho e Romário em eleição para novo presidente do America-RJ Crédito: Cadu Belmonte/America

Romarinho vai assumir a presidência do America com a missão de buscar o acesso que ficou pendente na gestão do pai, Romário. Eleito nesta segunda-feira (9), o ex-jogador de 33 anos terá como prioridade levar o time de volta à primeira divisão do Campeonato Carioca. Em 2026, o clube completou dez anos fora da elite estadual.

A eleição reuniu sócios, conselheiros e apoiadores no auditório do Tijuca Tênis Clube, na zona norte do Rio de Janeiro. Único candidato, Romarinho recebeu 75 dos 77 votos. Os outros dois foram nulos. A posse está marcada para 4 de janeiro de 2027. Romário comanda o clube desde 2024.

Romarinho é novo presidente do América

Romarinho foi eleito presidente do America aos 33 anos e vai suceder o pai, Romário por Wandré Silva/America FC
Único candidato, o ex-jogador recebeu 75 dos 77 votos na eleição realizada no Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro por Divulgação
Romarinho toma posse em 4 de janeiro de 2027 e tem como prioridade o acesso à primeira divisão do Carioca por Divulgação
Romário se emocionou durante o discurso do filho e disse que pretende participar da próxima gestão por Cadu Belmonte/America
Romarinho é ex-jogador do clube por Divulgação
Romário e Romarinho por Wandré Silva/América FC
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Romarinho foi eleito presidente do America aos 33 anos e vai suceder o pai, Romário por Wandré Silva/America FC

“Minha prioridade é o futebol, é o acesso à primeira divisão”, disse Romarinho, segundo o GE.com. Entre os planos apresentados aos sócios estão a contratação de um jogador de impacto, a criação de uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF), a busca por uma nova sede e a retomada de modalidades esportivas que o clube deixou de oferecer nos últimos anos.

Antes da votação, Romarinho brincou que se sentia mais à vontade para bater um pênalti do que para discursar diante do auditório. Também recorreu ao futebol ao falar sobre como pretende lidar com as cobranças do cargo. “Sei que sou jovem e que vou ouvir crítica, mas vou fazer como sempre fiz, responder em campo", afirmou. Na plateia, o pai Romario se emocionava com o discurso do filho.

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Romarinho

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