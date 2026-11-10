FUTEBOL

Filho de Romário é novo presidente de clube tradicional e quer levar time de volta à elite após 10 anos

Eleito com 75 dos 77 votos, ex-jogador de 33 anos toma posse em janeiro e também pretende criar uma SAF

Carol Neves

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 07:19

Romarinho e Romário em eleição para novo presidente do America-RJ Crédito: Cadu Belmonte/America

Romarinho vai assumir a presidência do America com a missão de buscar o acesso que ficou pendente na gestão do pai, Romário. Eleito nesta segunda-feira (9), o ex-jogador de 33 anos terá como prioridade levar o time de volta à primeira divisão do Campeonato Carioca. Em 2026, o clube completou dez anos fora da elite estadual.

A eleição reuniu sócios, conselheiros e apoiadores no auditório do Tijuca Tênis Clube, na zona norte do Rio de Janeiro. Único candidato, Romarinho recebeu 75 dos 77 votos. Os outros dois foram nulos. A posse está marcada para 4 de janeiro de 2027. Romário comanda o clube desde 2024.

Romarinho é novo presidente do América 1 de 6

“Minha prioridade é o futebol, é o acesso à primeira divisão”, disse Romarinho, segundo o GE.com. Entre os planos apresentados aos sócios estão a contratação de um jogador de impacto, a criação de uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF), a busca por uma nova sede e a retomada de modalidades esportivas que o clube deixou de oferecer nos últimos anos.