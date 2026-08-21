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Filho do goleiro Bruno tem repasse de pensão travado na Justiça

Bruninho Samúdio busca, na Justiça, receber valores atrasados de pensão que deveriam ter sido pagos por seu pai, o goleiro Bruno

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 21 de agosto de 2026 às 07:44

Goleiro Bruno e o filho Bruninho
Goleiro Bruno e o filho Bruninho Crédito: Reprodução

A 14ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) suspendeu temporariamente a transferência de valores de um processo do goleiro Bruno Fernandes para o pagamento da pensão alimentícia de seu filho, Bruninho Samúdio.

Em 2024, o ex-goleiro do Flamengo ganhou um processo contra a Editora Record, por uso indevido de imagem na capa de um livro. Com isso, a empresa depositou judicialmente R$ 105 mil para a quitação da dívida. Pouco tempo depois, Bruno Fernandes assinou uma escritura pública cedendo integralmente o direito à empresa PBL Compras de Créditos Judiciais. Em 2025, a 31ª Vara Cível da Capital determinou que o saldo remanescente do processo entre Bruno Fernandes e a Editora Record fosse transferido para a 4ª Vara de Família do Méier, onde tramita a ação de Bruninho Samúdio requisitando valores atrasados de pensão alimentícia. À época, a Justiça entendeu que o pagamento das pensões alimentícias atrasadas era prioridade.

Bruninho Samudio assina primeiro contrato profissional

É o primeiro contrato profissional do goleiro por Divulgação
Bruninho Samudio por Reprodução
Bruninho ao lado da avó, Sônia por Reprodução
Bruninho Samudio por Reprodução | Instagram
Goleiro Bruno e Bruninho Samudio por Reprodução/ River Atlético Clube e Henrique Lima/Botafogo
Bruninho Samudio por Reprodução | Instagram
Bruninho Samudio por Reprodução | Instagram
Bruninho Samudio por Reprodução | Instagram
Bruninho Samudio por Reprodução | Instagram
Bruninho Samudio por Reprodução | Instagram
Bruninho Samudio por Reprodução | Instagram
Bruninho Samúdio é goleiro nas categorias de base do Botafogo por Reprodução/Instagram
Goleiro Bruno Samudio por Divulgação
Bruno Samúdio por Divulgação
Bruno Samúdio por Divulgação
Bruno Samúdio por Divulgação
1 de 16
É o primeiro contrato profissional do goleiro por Divulgação

Leia matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do CORREIO

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Goleiro Bruno Bruno Samudio

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