DISPUTA

Filho do goleiro Bruno tem repasse de pensão travado na Justiça

Bruninho Samúdio busca, na Justiça, receber valores atrasados de pensão que deveriam ter sido pagos por seu pai, o goleiro Bruno

A 14ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) suspendeu temporariamente a transferência de valores de um processo do goleiro Bruno Fernandes para o pagamento da pensão alimentícia de seu filho, Bruninho Samúdio.

Em 2024, o ex-goleiro do Flamengo ganhou um processo contra a Editora Record, por uso indevido de imagem na capa de um livro. Com isso, a empresa depositou judicialmente R$ 105 mil para a quitação da dívida. Pouco tempo depois, Bruno Fernandes assinou uma escritura pública cedendo integralmente o direito à empresa PBL Compras de Créditos Judiciais. Em 2025, a 31ª Vara Cível da Capital determinou que o saldo remanescente do processo entre Bruno Fernandes e a Editora Record fosse transferido para a 4ª Vara de Família do Méier, onde tramita a ação de Bruninho Samúdio requisitando valores atrasados de pensão alimentícia. À época, a Justiça entendeu que o pagamento das pensões alimentícias atrasadas era prioridade.