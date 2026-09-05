Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Filipe Luís faz história no Monaco e alcança feito inédito na história do clube após vitória sobre o PSG

Brasileiro é o primeiro técnico da história do clube a vencer os cinco primeiros jogos oficiais e colocou a equipe na liderança do Campeonato Francês

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 08:25

Filipe Luís no comando do Monaco
Filipe Luís no comando do Monaco Crédito: Divulgação/Monaco

Filipe Luís começou sua trajetória no Monaco com um feito inédito. O brasileiro se tornou o primeiro treinador da história do clube a vencer os cinco primeiros jogos oficiais no comando da equipe e mantém 100% de aproveitamento desde que assumiu o cargo, em julho.

A quinta vitória veio nesta sexta-feira (4), justamente diante do PSG, em Paris. O Monaco conseguiu uma virada contra o atual campeão francês e chegou aos nove pontos, assumindo a liderança do Campeonato Francês após três rodadas.

Luís Filipe vivia em casa milionária no Rio

Luís Filipe vivia em casa milionária no Rio por Reprodução
Luís Filipe vivia em casa milionária no Rio por Reprodução
Luís Filipe vivia em casa milionária no Rio por Reprodução
Luís Filipe vivia em casa milionária no Rio por Reprodução
Luís Filipe vivia em casa milionária no Rio por Reprodução
Luís Filipe vivia em casa milionária no Rio por Reprodução
Luís Filipe vivia em casa milionária no Rio por Reprodução
Luís Filipe vivia em casa milionária no Rio por Reprodução
1 de 8
Luís Filipe vivia em casa milionária no Rio por Reprodução

A sequência perfeita de Filipe Luís considera apenas partidas oficiais. Antes do início da liga nacional, o Monaco derrotou duas vezes o Górnik Zabrze, da Polônia, pela fase preliminar da Liga Conferência. Depois, venceu Le Havre, Olympique de Marselha e PSG nas três primeiras rodadas do Francês.

Apesar do início histórico, o ex-treinador do Flamengo evitou euforia após superar o PSG. "É um ótimo começo de temporada para nós, mas estou mantendo a calma porque temos que pensar em um jogo de cada vez. Estou muito feliz com o desempenho e a atitude dos meus jogadores contra a melhor equipe do mundo. Não apenas taticamente, mas também na forma como se comportaram", afirmou Filipe.

Leia mais

Imagem - De virada, Monaco de Filipe Luís desbanca PSG e segue 100% na temporada

De virada, Monaco de Filipe Luís desbanca PSG e segue 100% na temporada

Imagem - Monaco rescinde com campeão do mundo pela França e Filipe Luís lamenta: ‘Ele está sofrendo’

Monaco rescinde com campeão do mundo pela França e Filipe Luís lamenta: ‘Ele está sofrendo’

Imagem - Filipe Luís abre mão de mansão de R$ 7 milhões no Rio para realizar sonho de treinar o Monaco

Filipe Luís abre mão de mansão de R$ 7 milhões no Rio para realizar sonho de treinar o Monaco

O brasileiro também destacou que os resultados não são seu único parâmetro para avaliar o trabalho à frente da equipe. "Como treinador, só posso pensar em um jogo de cada vez. Meu trabalho, além do resultado, é extrair o melhor dos meus jogadores", completou.

A campanha coloca Filipe Luís em posição inédita entre todos os treinadores que já passaram pelo Monaco. Até então, nenhum havia conseguido iniciar sua passagem pelo clube com cinco vitórias consecutivas em partidas oficiais.

O próximo compromisso será no dia 12 de setembro, contra o Strasbourg. Além de tentar ampliar o recorde pessoal para seis vitórias, Filipe Luís terá a missão de defender a liderança do Campeonato Francês, conquistada com nove pontos em três rodadas.

Mais recentes

Imagem - Jogos de futebol hoje (05/09): veja horários e onde assistir ao vivo

Jogos de futebol hoje (05/09): veja horários e onde assistir ao vivo
Imagem - De virada, Monaco de Filipe Luís desbanca PSG e segue 100% na temporada

De virada, Monaco de Filipe Luís desbanca PSG e segue 100% na temporada
Imagem - Ex-Bahia vive reviravolta após brilhar na Champions e é anunciado por novo clube

Ex-Bahia vive reviravolta após brilhar na Champions e é anunciado por novo clube