TEM ESTRELA

Filipe Luís faz história no Monaco e alcança feito inédito na história do clube após vitória sobre o PSG

Brasileiro é o primeiro técnico da história do clube a vencer os cinco primeiros jogos oficiais e colocou a equipe na liderança do Campeonato Francês

Fernanda Varela

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 08:25

Filipe Luís no comando do Monaco Crédito: Divulgação/Monaco

Filipe Luís começou sua trajetória no Monaco com um feito inédito. O brasileiro se tornou o primeiro treinador da história do clube a vencer os cinco primeiros jogos oficiais no comando da equipe e mantém 100% de aproveitamento desde que assumiu o cargo, em julho.

A quinta vitória veio nesta sexta-feira (4), justamente diante do PSG, em Paris. O Monaco conseguiu uma virada contra o atual campeão francês e chegou aos nove pontos, assumindo a liderança do Campeonato Francês após três rodadas.

Luís Filipe vivia em casa milionária no Rio 1 de 8

A sequência perfeita de Filipe Luís considera apenas partidas oficiais. Antes do início da liga nacional, o Monaco derrotou duas vezes o Górnik Zabrze, da Polônia, pela fase preliminar da Liga Conferência. Depois, venceu Le Havre, Olympique de Marselha e PSG nas três primeiras rodadas do Francês.

Apesar do início histórico, o ex-treinador do Flamengo evitou euforia após superar o PSG. "É um ótimo começo de temporada para nós, mas estou mantendo a calma porque temos que pensar em um jogo de cada vez. Estou muito feliz com o desempenho e a atitude dos meus jogadores contra a melhor equipe do mundo. Não apenas taticamente, mas também na forma como se comportaram", afirmou Filipe.

O brasileiro também destacou que os resultados não são seu único parâmetro para avaliar o trabalho à frente da equipe. "Como treinador, só posso pensar em um jogo de cada vez. Meu trabalho, além do resultado, é extrair o melhor dos meus jogadores", completou.

A campanha coloca Filipe Luís em posição inédita entre todos os treinadores que já passaram pelo Monaco. Até então, nenhum havia conseguido iniciar sua passagem pelo clube com cinco vitórias consecutivas em partidas oficiais.