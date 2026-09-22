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Filipe Luís leva Monaco à liderança do Francês e dirigente revela por que apostou no brasileiro

Thiago Scuro destaca modelo de jogo, trabalho sem a bola e capacidade de desenvolver jovens como fatores decisivo

Carol Neves

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 08:28

Filipe Luis Crédito: Reprodução

Líder do Campeonato Francês após cinco rodadas, o Monaco encontrou em Filipe Luís o nome para conduzir a reformulação iniciada nesta temporada. Diretor-geral do clube, Thiago Scuro revelou que o modelo de jogo implantado pelo brasileiro no Flamengo pesou mais na contratação do que os títulos conquistados no país.

O Monaco soma 13 pontos na Ligue 1, com quatro vitórias e um empate. O clube assumiu a liderança depois de vencer o Lens por 2 a 1, na última sexta-feira (18).

Em entrevista ao canal “Sports Market Makers”, Scuro afirmou que a capacidade de Filipe Luís para modificar o comportamento da equipe, principalmente sem a posse de bola, chamou a atenção da diretoria francesa.

Ídolos do Flamengo se despedem de Luis Filipe 1 de 6

“Para mim, o primeiro ponto é o que ele conseguiu fazer com o Flamengo em termos de comportamento da equipe, a forma como ele mostrou enxergar o jogo e a capacidade de construir o jogo com os jogadores que ele tinha. Não em termos de conquista esportiva, porque acho que isso é consequência”, disse.

O primeiro contato aconteceu durante o Mundial de Clubes, quando Filipe Luís ainda comandava o Flamengo. Segundo Scuro, os dois começaram a trocar mensagens e conversaram sobre metodologia de treinamento, personalidade e perfil de liderança.

Naquele momento, o Monaco preparava uma reformulação. Com a necessidade de negociar jogadores para gerar receitas e sem margem financeira para realizar grandes contratações, o clube buscava um técnico capaz de manter a equipe competitiva e desenvolver jovens talentos.

Filipe Luís assumiu o cargo em julho, para a primeira experiência como treinador no futebol europeu. O brasileiro assinou contrato por duas temporadas depois de conquistar cinco títulos pelo Flamengo, incluindo a Libertadores de 2025.

“A gente decidiu iniciar um novo ciclo no Monaco esse ano e nós tivemos algumas conversas até chegar a um acordo. Ele é muito fácil de trabalhar, muito fácil de comunicar no dia a dia, já impactou a cultura do clube. É um treinador muito ambicioso, com uma visão de jogo muito clara, tem profissionais em volta dele muito bons também”, afirmou Scuro.

A adaptação ao perfil do elenco estava entre as principais dúvidas da diretoria. Filipe Luís deixou um Flamengo formado por jogadores mais experientes para assumir um grupo com média de idade de 23,9 anos e voltado à formação e valorização de atletas.

“Um ponto importante é a capacidade de aprendizado dele, que é muito rápida. Porque um dos pontos que me preocupava dentro do processo, além da adaptação à liga, que tem um jogo mais físico, é que você sai de um clube que tem um perfil de elenco de produto final, com jogadores mais maduros para vir para um clube que tem como missão desenvolver jogadores”, explicou o dirigente.

A experiência de Filipe Luís nas categorias sub-17 e sub-19 do Flamengo ajudou a reduzir a preocupação. Antes de assumir o time profissional, o treinador trabalhou diretamente com jogadores em formação.

“Ele conseguiu e vem conseguindo incorporar muito rápido essa veia de desenvolvimento de jogadores jovens e virando uma espécie de mentor também para que esses jovens possam construir o que ele construiu como jogador. Ele é obcecado por vencer, e isso faz com que ele tenha uma adaptabilidade de mudar a dinâmica de jogo”, declarou Scuro.

Outro aspecto decisivo foi a intensidade exigida pelo técnico na marcação. Na avaliação do dirigente, Filipe Luís conseguiu convencer até os jogadores mais experientes do Flamengo a participar da pressão sobre os adversários.

“A gente sabe que o Flamengo tem um elenco de uma média de idade alta, um elenco muito talentoso, de muita qualidade, talvez o melhor elenco do futebol brasileiro, mas a gente também sabe que mudar comportamento de jogador mais velho é muito difícil para qualquer treinador. Então, você impactar jogador maduro sem a posse de bola é muito difícil”, afirmou.

Como joga o Monaco de Filipe Luis

No Monaco, o brasileiro manteve a proposta de pressionar sem a bola, mas acrescentou movimentos adequados às características mais jovens do elenco. Scuro avalia que a equipe passou a apresentar maior equilíbrio entre posse, verticalidade e intensidade na marcação.

“É um Monaco que joga um futebol ofensivo, que sem a bola pressiona, com a bola consegue ser vertical. O nosso objetivo nessa transição era melhorar a qualidade de posse e isso o Filipe conseguiu trazer um equilíbrio maior. Quando você olha para [a partida contra] o Paris Saint-Germain é impressionante o que [o time] consegue fazer com e sem a bola. É um time que consegue ter muita posse de bola e, ao mesmo tempo consegue estar organizado para ser agressivo e pressionar”, disse.

Para o diretor, o trabalho realizado no Flamengo já apresentava as características procuradas pelo Monaco para o novo ciclo.