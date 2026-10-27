FUTEBOL

Filipe Luís tropeça no Francês, recebe críticas e vê Monaco perder o rumo após início promissor: 'Senti um pouco de desespero'

Técnico assume responsabilidade pela desorganização do Monaco, que chegou ao terceiro jogo sem vencer na liga após empate

Carol Neves

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 08:35

Filipe Luís Crédito: Reprodução

Filipe Luís reconheceu que o Monaco perdeu a organização na tentativa de evitar mais um tropeço no Campeonato Francês. Após o empate por 1 a 1 com o Lille, neste domingo (25), o treinador brasileiro assumiu a responsabilidade pelos problemas ofensivos da equipe, que chegou à terceira rodada consecutiva sem vencer na competição.

“O jogo ofensivo do Monaco estava caótico demais. Senti um pouco de desespero”, afirmou o ex-técnico do Flamengo.

A declaração traduz as dificuldades apresentadas principalmente antes do intervalo. Depois de sofrer um gol, o Monaco tentou reagir, mas perdeu a calma e passou a atacar com falhas de posicionamento e pouca coordenação. Na avaliação de Filipe Luís, os problemas estavam ligados à organização coletiva, cuja responsabilidade atribuiu a si.

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O treinador citou movimentações de Lamine Camara, Denis Zakaria e Mamadou Coulibaly que fugiram do planejamento para a partida. Sem conseguir ocupar os espaços como previsto, a equipe encontrou dificuldades para construir jogadas e tornou suas ações mais previsíveis.

O desempenho também foi alvo de avaliação do jornal francês L’Équipe. A publicação apontou a lesão de Ansu Fati, aos 15 minutos, e a atuação abaixo do esperado de Camara, um dos pilares do meio-campo, como evidências de que “o vento não estava a favor do treinador”.

Um erro de Camara deu origem ao gol de Ethan Mbappé, irmão do atacante do Real Madrid. Ele abriu o placar para o Lille, dirigido por Davide Ancelotti, filho de Carlo Ancelotti.

O Monaco melhorou depois do intervalo, com as entradas de Edan Diop e Matthis Abline. As mudanças ajudaram a equipe a ocupar o campo ofensivo e criar condições para pressionar o adversário.

“Edan consegue entrar muito bem na área adversária. É um perfil box-to-box de que precisávamos para conseguir buscar o empate. Quanto à entrada do Matthis, precisávamos de mais movimentação na frente”, explicou Filipe Luís.

Apesar da reação e da vantagem numérica na reta final, o time não conseguiu virar. A defesa do Lille e as intervenções do goleiro Berke Ozer impediram que o volume ofensivo do segundo tempo se transformasse em vitória.

A sequência recente representa o primeiro momento de instabilidade do brasileiro no clube. Antes do empate com o Lille, o Monaco havia empatado por 2 a 2 com o Toulouse e perdido por 1 a 0 para o Lorient. O cenário contrasta com as quatro vitórias nos quatro primeiros compromissos oficiais de Filipe Luís, arrancada que levou a equipe à liderança da Ligue 1.

Os resultados na Conference League, porém, têm sido melhores. Entre os dois últimos tropeços no campeonato nacional, o Monaco venceu o Freiburg por 3 a 0.

“Esta tarde marca o nosso terceiro jogo sem vitória na Ligue 1. Não conseguimos controlar tudo, mas podemos, no entanto, controlar a nossa forma de jogar, a nossa pressão, a nossa defesa ou a nossa construção de jogadas. Se melhorarmos em todos esses aspectos, teremos mais chances de obter resultados”, afirmou.