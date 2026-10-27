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Filipe Luís tropeça no Francês, recebe críticas e vê Monaco perder o rumo após início promissor: 'Senti um pouco de desespero'

Técnico assume responsabilidade pela desorganização do Monaco, que chegou ao terceiro jogo sem vencer na liga após empate

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 08:35

Filipe Luís
Filipe Luís Crédito: Reprodução

Filipe Luís reconheceu que o Monaco perdeu a organização na tentativa de evitar mais um tropeço no Campeonato Francês. Após o empate por 1 a 1 com o Lille, neste domingo (25), o treinador brasileiro assumiu a responsabilidade pelos problemas ofensivos da equipe, que chegou à terceira rodada consecutiva sem vencer na competição.

“O jogo ofensivo do Monaco estava caótico demais. Senti um pouco de desespero”, afirmou o ex-técnico do Flamengo.

A declaração traduz as dificuldades apresentadas principalmente antes do intervalo. Depois de sofrer um gol, o Monaco tentou reagir, mas perdeu a calma e passou a atacar com falhas de posicionamento e pouca coordenação. Na avaliação de Filipe Luís, os problemas estavam ligados à organização coletiva, cuja responsabilidade atribuiu a si.

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O treinador citou movimentações de Lamine Camara, Denis Zakaria e Mamadou Coulibaly que fugiram do planejamento para a partida. Sem conseguir ocupar os espaços como previsto, a equipe encontrou dificuldades para construir jogadas e tornou suas ações mais previsíveis.

O desempenho também foi alvo de avaliação do jornal francês L’Équipe. A publicação apontou a lesão de Ansu Fati, aos 15 minutos, e a atuação abaixo do esperado de Camara, um dos pilares do meio-campo, como evidências de que “o vento não estava a favor do treinador”.

Um erro de Camara deu origem ao gol de Ethan Mbappé, irmão do atacante do Real Madrid. Ele abriu o placar para o Lille, dirigido por Davide Ancelotti, filho de Carlo Ancelotti.

O Monaco melhorou depois do intervalo, com as entradas de Edan Diop e Matthis Abline. As mudanças ajudaram a equipe a ocupar o campo ofensivo e criar condições para pressionar o adversário.

“Edan consegue entrar muito bem na área adversária. É um perfil box-to-box de que precisávamos para conseguir buscar o empate. Quanto à entrada do Matthis, precisávamos de mais movimentação na frente”, explicou Filipe Luís.

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Apesar da reação e da vantagem numérica na reta final, o time não conseguiu virar. A defesa do Lille e as intervenções do goleiro Berke Ozer impediram que o volume ofensivo do segundo tempo se transformasse em vitória.

A sequência recente representa o primeiro momento de instabilidade do brasileiro no clube. Antes do empate com o Lille, o Monaco havia empatado por 2 a 2 com o Toulouse e perdido por 1 a 0 para o Lorient. O cenário contrasta com as quatro vitórias nos quatro primeiros compromissos oficiais de Filipe Luís, arrancada que levou a equipe à liderança da Ligue 1.

Os resultados na Conference League, porém, têm sido melhores. Entre os dois últimos tropeços no campeonato nacional, o Monaco venceu o Freiburg por 3 a 0.

“Esta tarde marca o nosso terceiro jogo sem vitória na Ligue 1. Não conseguimos controlar tudo, mas podemos, no entanto, controlar a nossa forma de jogar, a nossa pressão, a nossa defesa ou a nossa construção de jogadas. Se melhorarmos em todos esses aspectos, teremos mais chances de obter resultados”, afirmou.

Mesmo em meio à oscilação na França, Filipe Luís voltou a ser lembrado por torcedores do Flamengo. Nas redes sociais, rubro-negros insatisfeitos com as escolhas de Leonardo Jardim pediram o retorno do ex-treinador e defenderam uma nova passagem dele pelo clube em 2027.

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