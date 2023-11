Fim da Série B: veja resultados, quem subiu e quem foi rebaixado

A rodada final da Série B prometia emoção, e não era à toa. Dez times brigavam por algum objetivo neste sábado (25), sendo seis com possibilidade de acesso para a Série A e outros quatro com risco de rebaixamento para a Série C.



Tranquilo após vencer o título, o Vitória enfrentou a Chapecoense, que começou a partida em 18º lugar. A equipe catarinense precisava de uma combinação de resultados para permanecer na Segundona, e foi o que aconteceu. Com a vitória em cima do campeão e as derrotas de Tombense e Sampaio Corrêa, a equipe escapou do Z-4 e rebaixou os dois adversários. Por coincidência, Chape e Vitória têm uma ligação anterior com fugas de rebaixamento. Em 2017, os catarinenses venceram o Coritiba na rodada final da Série A, resultado que evitou a queda do rubro-negro.