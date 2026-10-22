Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Gigantes do Brasil e da Argentina se enfrentam na final da Sul-Americana; veja data e local

Finalistas chegam após trajetórias distintas no torneio

  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Estadão

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 07:30

Galo perdeu jogo de volta, mas garantiu vaga
Galo perdeu jogo de volta, mas garantiu vaga Crédito: Pedro Souza / Atlético

Atlético-MG e Boca Juniors farão a final da Sul-Americana em 21 de novembro. O clube brasileiro se classificou para a decisão após derrotar o Montevideo City Torque por 3 a 2 no placar agregado, enquanto os argentinos venceram o Vasco de virada por esse mesmo resultado. Agora, as equipes se enfrentam no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, na Colômbia, para definir quem levantará o troféu do torneio continental.

Atlético-MG e Boca Juniors tiveram caminhos diferentes até chegarem à final da competição. Enquanto o time mineiro esteve desde o início na Sul-Americana, a equipe de Buenos Aires chegou por meio dos playoffs, após ficar na terceira colocação em seu grupo da Libertadores.

Os argentinos tiveram que enfrentar Universidad Católica, Cruzeiro e Barcelona SC na primeira fase da competição que disputavam inicialmente. Após desempenhos irregulares, o Boca fechou a fase de grupos com sete pontos, na terceira colocação.

Com isso, enfrentou o O’Higgins, do Chile, pelos playoffs da Sul-Americana e venceu. Nas oitavas de final, passou sem dificuldades pelo Deportivo Recoleta, com placar agregado de 7 a 1. Depois, enfrentou o São Paulo nas quartas de final e também triunfou, com um empate na ida e uma vitória por 2 a 0. Por último, o clube enfrentou o Vasco, perdeu na partida de ida (1 a 0), mas conseguiu a virada no jogo de volta (3 a 1).

Já o Atlético-MG começou sua campanha na fase de grupos da Sul-Americana e terminou na liderança do Grupo B, com 10 pontos, após três vitórias, um empate e duas derrotas. O time mineiro começou com resultados irregulares, mas venceu o Cienciano por 2 a 0 e o Academia Puerto Cabello por 1 a 0 nas duas últimas rodadas, garantindo a classificação direta às oitavas de final.

No mata-mata, o primeiro adversário foi o Red Bull Bragantino. O Galo venceu por 1 a 0 fora de casa e empatou por 2 a 2 na Arena MRV, avançando com 3 a 2 no placar agregado. Nas quartas de final, perdeu para o Santos por 2 a 0 na Vila Belmiro, mas devolveu o placar com uma vitória por 4 a 2 em Belo Horizonte. Nos pênaltis, venceu por 3 a 1, com três defesas do goleiro Gabriel Delfim.

Na semifinal, o Atlético enfrentou o Montevideo City Torque e venceu por 3 a 0 no jogo de ida, na Arena MRV. Reinier, Bernard e Thiago Borbas marcaram os gols.

No Uruguai, o Galo perdeu por 2 a 0, mas avançou pelo placar agregado.

Mais recentes

Imagem - Craque do Flamengo disputa mansão na Justiça com antigos donos no Rio de Janeiro

Craque do Flamengo disputa mansão na Justiça com antigos donos no Rio de Janeiro
Imagem - Palmeiras sofre em casa, mas vence Fluminense nos pênaltis e vai à final da Libertadores

Palmeiras sofre em casa, mas vence Fluminense nos pênaltis e vai à final da Libertadores
Imagem - Jogos de hoje futebol (22/10): veja horários e onde assistir ao vivo

Jogos de hoje futebol (22/10): veja horários e onde assistir ao vivo