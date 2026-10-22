VAI TER REVANCHE?

Final do Intercontinental volta ao estádio onde o PSG derrotou o Flamengo em 2025

Estádio Ahmad bin Ali, no Catar, volta a receber a decisão do Intercontinental

Pedro Carreiro

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 17:02

Taça da Copa Intercontinental Crédito: Divulgação/FIFA

O caminho do campeão da Libertadores até a final do Intercontinental já tem endereço definido. A Fifa anunciou nesta quinta-feira (22) que a decisão será disputada no Estádio Ahmad bin Ali, em Rayyan, no Catar, o mesmo palco onde o Paris Saint-Germain conquistou o título na edição passada ao bater o Flamengo nos pênaltis.

E o PSG já está lá de novo. Bicampeão da Champions League, o clube francês entra direto na final e aguarda o adversário que sairá do chaveamento com os campeões dos outros continentes.

Palmeiras ou Flamengo?

A vaga sul-americana pode ficar com um clube brasileiro. O Palmeiras já está na final da Libertadores, e o Flamengo pode se juntar a ele ainda nesta quinta-feira (22), se vencer o Estudiantes no Maracanã. Se isso acontecer, o torneio continental terá uma decisão entre dois brasileiros.

A final da Libertadores está marcada para 28 de novembro, em Montevidéu, no Uruguai. O campeão terá menos de duas semanas para chegar ao Catar e estrear no Intercontinental.

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O caminho até o PSG

O representante da Conmebol começa pelas quartas de final, no chamado Dérbi das Américas, contra o Toluca, do México, campeão da Concacaf. O jogo está marcado para 9 de dezembro, no Jassim Bin Hamad Stadium, também em Rayyan.

Quem avançar volta ao mesmo estádio três dias depois, em 12 de dezembro, para enfrentar o Mamelodi Sundowns, da África do Sul, na semifinal. O vencedor desse duelo garante o lugar na final contra o PSG, prevista para uma semana depois da estreia sul-americana.

Sul-africanos já esperam

Diferentemente do antigo Mundial de Clubes, o Intercontinental reúne os campeões continentais em confrontos eliminatórios ao longo do ano, e duas rodadas já foram disputadas.