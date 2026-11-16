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Final do Paulista Feminino Sub-20 tem pancadaria entre jogadoras e caso vai parar na polícia

Confusão começou após uma falta, teve soco, empurrões e três expulsões; Ferroviária venceu por 2 a 0 e conquistou o tricampeonato estadual

Carol Neves

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 13:19

Briga entre jogadoras de Ferroviária e Corinthians na final do Paulista Feminino sub-20 Crédito: Reprodução

A final do Campeonato Paulista Feminino Sub-20 terminou em pancadaria neste domingo (15), em Araraquara (SP). Jogadoras da Ferroviária e do Corinthians se envolveram em uma briga generalizada aos 31 minutos do segundo tempo, quando a equipe da casa já vencia por 2 a 0.

O tumulto começou após uma falta de Gabi Jordi, do Corinthians, em Miga, da Ferroviária. A atleta revidou com um chute, dando início à confusão. Durante o confronto, Mel, do Corinthians, foi atingida por um soco de Miga e caiu no gramado.

A técnica corintiana, Júlia Passero, também entrou na briga e empurrou a jogadora adversária. Miga e Júlia foram expulsas, assim como Emy, atacante do Corinthians que estava no banco de reservas. Sem VAR, a arbitragem precisou conversar em campo antes de definir as punições.

Na final do paulista Sub-20, depois de uma trombada, a atleta Miga, da ferroviária, atingiu Gabi Jordi do Corinthians, com uma sequência de chute e socos, com a briga instaurada, Miga acertou um soco na cara da Mel. A Raíssa, do Corinthians, também levou um soco de outra atleta. https://t.co/CNHemTFEy2 — Gab (@gab_cmelo) November 15, 2026

A partida ficou interrompida por seis minutos e foi retomada na sequência. Com dois gols de Gabi Pusch, a Ferroviária venceu por 2 a 0 e conquistou o tricampeonato estadual. A decisão foi disputada em jogo único.

Corinthians promete registrar BO

Após a partida, o Corinthians repudiou as agressões e anunciou que registrará um boletim de ocorrência contra Miga, identificada pelo clube como responsável pelos ataques. A equipe também pretende apresentar um protesto formal à Federação Paulista de Futebol (FPF).

O clube afirmou que adotará medidas legais e desportivas para defender suas atletas e integrantes da comissão técnica.

Ferroviária anuncia punição à atleta

A Ferroviária também condenou a violência e informou que Miga será submetida a medidas disciplinares internas. O clube afirmou que oferecerá suporte médico e psicológico à jogadora.

Em nota, a equipe criticou ainda a participação da técnica corintiana na confusão e declarou que também tomará providências sobre a conduta da profissional.

FPF e Ministério do Esporte se manifestam

A Federação Paulista de Futebol repudiou o episódio e informou que encaminhará o caso aos órgãos da Justiça Desportiva para apuração e eventual aplicação de sanções.