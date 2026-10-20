TRAGÉDIA NO PALCO

Fisiculturista desmaia em plena final de campeonato, morre aos 33 anos e viúva faz alerta

Fisiculturista desmaia em plena final de campeonato, morre aos 33 anos e viúva faz alerta

Pedro Carreiro

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 20:58

Fisiculturista inglês Mateusz Chmura desmaiou no palco e morreu aos 33 ano Crédito: Reprodução

O que deveria ser uma das noites mais importantes da temporada para Mateusz Chmura terminou em tragédia. O fisiculturista de 33 anos desmaiou no palco durante as finais britânicas da Physical Culture Association (PCA), em Telford, na Inglaterra, e morreu horas depois no hospital. O caso aconteceu no domingo (18), no Telford International Centre.

Chmura disputava a divisão de peso médio da categoria Classic Bodybuilding quando passou mal diante do público. Segundo o site especializado FrontDouble, citado pelo portal Generation Iron, um paramédico que acompanhava o evento subiu ao palco imediatamente para iniciar as manobras de reanimação. O serviço de emergência foi acionado, e uma ambulância aérea da região de Midlands também foi mobilizada. O atleta foi levado a um hospital próximo, mas não resistiu.

Competição foi retomada

O atendimento interrompeu a disputa. Em comunicado, a PCA explicou que, depois que Chmura deixou o local rumo ao hospital, a organização se reuniu com os competidores, e a decisão de continuar o evento foi tomada após essa conversa. Tudo isso aconteceu antes que a notícia da morte chegasse aos organizadores.

A confirmação veio na segunda-feira (19), pelas redes sociais da entidade. Na nota, a PCA lamentou a perda, prestou condolências à esposa, à família e aos amigos do atleta e agradeceu à equipe médica, às pessoas do público com treinamento em primeiros socorros e a todos que ajudaram no atendimento. A organização também pediu que a privacidade da família fosse respeitada.

Causa da morte ainda é desconhecida

Até o momento, não há informação oficial sobre o que provocou o mal-estar. O portal polonês SFD ressaltou que, sem uma causa confirmada, não há base para relacionar a morte à preparação para a competição ou a qualquer prática específica do fisiculturismo.

Quem era Mateusz Chmura

Morador de Wakefield, no norte da Inglaterra, Chmura tinha origem polonesa, e sua morte também repercutiu no meio do fisiculturismo da Polônia. Ele vivia uma boa fase no esporte: cerca de duas semanas antes da final em Telford, havia ficado em segundo lugar em uma etapa classificatória da PCA em Yorkshire.

Fora dos palcos, o momento também era especial. O atleta havia se casado aproximadamente dois meses antes da competição e, segundo veículos especializados, completaria 34 anos no dia seguinte à final.

Alerta da viúva