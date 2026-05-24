REPERCUSSÃO

Fisiculturista expõe treinador após morte de Gabriel Ganley

Internautas passaram a associar relato de atleta ao treinador de Gabriel Ganley após publicação

Metrópoles

Publicado em 24 de maio de 2026 às 10:38

Gabriel Ganley Crédito: Reprodução

A morte do influenciador fitness Gabriel Ganley, aos 22 anos, segue repercutindo nas redes sociais e abriu espaço para novos debates envolvendo os bastidores do fisiculturismo. O influenciador e atleta Gabriel Morais, conhecido nas redes como Camisa Roxa, publicou um longo desabafo em que relata experiências vividas durante sua preparação com um antigo treinador, sem citar nomes diretamente.

No vídeo, Gabriel afirmou que recebeu um protocolo considerado por ele “absurdo”, que previa o consumo de 75 gramas de sal em apenas três dias durante a fase final de preparação para uma competição. Segundo o influenciador, a estratégia teria provocado fortes dores de cabeça e mal-estar.