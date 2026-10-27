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Flamengo ainda pode ir à final da Libertadores? Detalhe em decisão da Justiça ameaça o Estudiantes

Tribunal liberou o zagueiro para a semifinal, mas recusou blindar o clube argentino contra sanções

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 20:24

Flamengo tem 10 estrangeiros no elenco atualmente
Flamengo Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A disputa do Flamengo pela vaga do Estudiantes na final da Libertadores virou uma corrida contra o relógio. A Conmebol e o clube carioca pressionam a Corte Arbitral do Esporte (CAS) para marcar logo o julgamento do caso Marcos Rojo, zagueiro escalado pelo clube argentino na semifinal contra o Rubro-Negro. A ideia é ter uma decisão antes de 28 de novembro, quando o Estudiantes enfrenta o Palmeiras na decisão, no Estádio Centenário, em Montevidéu.

A informação foi divulgada nesta terça-feira (27) pelo jornal O Globo, que teve acesso ao parecer do tribunal. É nesse documento que estão os detalhes que reacendem as esperanças rubro-negras: o Estudiantes fez dois pedidos ao CAS, e apenas um foi atendido.

Veja a lista dos maiores campeões da Copa Libertadores

Independiente (Argentina): 7 títulos  por Reprodução
Boca Juniors (Argentina): 6 títulos  por Reprodução
Peñarol (Uruguai): 5 títulos por Reprodução
Flamengo (Brasil): 4 títulos por Reprodução
River Palte (Argentina): 4 títulos por Reprodução
Estudiantes (Argentina): 4 títulos por Reprodução
Santos (Brasil): 3 títulos por Reprodução
Palmeiras (Brasil): 3 títulos por Reprodução
São Paulo (Brasil): 3 títulos por Reprodução
Grêmio: 3 títulos por Reprodução
Nacional (Uruguai): 3 títulos por Reprodução
Olimpia (Paraguai): 3 títulos por Reprodução
Atlético Nacional (Colômbia): 2 títulos  por Reprodução
Internacional (Brasil): 2 títulos  por Reprodução
Cruzeiro (Brasil): 2 títulos  por Reprodução
1 de 15
Independiente (Argentina): 7 títulos  por Reprodução

Um pedido aceito, outro negado

O primeiro pedido era para que Rojo pudesse jogar a semifinal de volta, e foi aceito em caráter cautelar, ou seja, provisório. O segundo buscava garantir de antemão que o clube não seria punido pela escalação, e esse foi recusado.

Na fundamentação, o CAS considerou cedo demais para se pronunciar sobre uma sanção que ainda nem existia. O tribunal acrescentou que o risco de usar o jogador ficaria com o Estudiantes e com o próprio atleta, caso o julgamento definitivo não confirmasse a regularidade da inscrição.

Isso não significa que o clube argentino tenha cometido uma infração, nem que será punido. Significa que a questão segue em aberto, e é nessa brecha que o Flamengo aposta.

Como o caso começou

Rojo foi contratado pelo Estudiantes no início de outubro. O clube pediu à Conmebol para inscrevê-lo na Libertadores no lugar de um jogador lesionado, mas teve o pedido negado em 14 de outubro, e de novo no dia seguinte, depois de a entidade consultar a Fifa. O entendimento foi de que a inscrição esbarrava na janela de transferências da Argentina. A janela fechou em 2 de setembro, e o zagueiro ainda atuou em jogos oficiais pelo Racing até o dia 27 daquele mês.

Sem saída na Conmebol, o Estudiantes foi ao CAS e obteve a liberação provisória na véspera do jogo de volta. O Flamengo reagiu no mesmo dia, 21 de outubro: entregou ao tribunal um documento pedindo a revisão da autorização ou, se ela fosse mantida, que os riscos da escalação recaíssem sobre os argentinos.

Rojo foi titular no Maracanã, em 22 de outubro, e deixou o campo aos 30 minutos do segundo tempo. Depois de dois empates por 0x0, o Estudiantes venceu nos pênaltis por 3x2 e garantiu a vaga na final.

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O que o Flamengo quer

Dentro do prazo de 24 horas previsto no Código Disciplinar da Conmebol, o Flamengo formalizou a reclamação logo após a eliminação. O clube pede que, se a escalação for considerada irregular, o Estudiantes perca o jogo por 3x0, como prevê o artigo 19 do código. Nesse cenário, o Rubro-Negro venceria o confronto e herdaria a vaga contra o Palmeiras.

Em nota divulgada no sábado (24), o clube afirmou que não iniciou o processo, pois foi incluído nele pelo próprio Estudiantes quando os argentinos recorreram ao CAS. O Flamengo disse também que só busca a aplicação das mesmas regras para todos os participantes.

Para sustentar o pedido, a diretoria cita o caso do Santos em 2018. Naquele ano, o empate por 0x0 com o Independiente, nas oitavas, foi transformado em derrota por 3x0 pela escalação irregular do uruguaio Carlos Sánchez, que tinha uma suspensão pendente. A diferença em relação ao caso atual é que Rojo entrou em campo com uma autorização do CAS, instância superior à Conmebol.

A defesa do Estudiantes

O clube argentino apresentou sua defesa dentro do prazo, que terminou na segunda-feira (26). Segundo a imprensa argentina, o Estudiantes entende que a liberação do CAS dá respaldo total à escalação de Rojo e confia que o resultado de campo será mantido. Os argentinos defendem ainda que a Conmebol só decida depois do julgamento de mérito no tribunal.

Quem decide

O caso tem duas etapas. Cabe ao CAS dar a palavra final sobre a elegibilidade de Rojo, e cabe à Conmebol decidir sobre uma eventual punição esportiva. Até lá, o Estudiantes segue classificado. O tribunal ainda não divulgou a data do julgamento.

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Flamengo Libertadores

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