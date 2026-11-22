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Esther Morais
Publicado em 22 de novembro de 2026 às 08:04
O Flamengo conquistou o Campeonato Brasileiro de 2026 neste sábado (21), após empatar por 1 a 1 com o Palmeiras, pela 36ª rodada. Com o resultado, o rubro-negro garantiu o título antecipadamente e se tornou o primeiro campeão da era Nubank Parque.
Antes da rodada, o time carioca tinha 79 pontos, seis a mais que o Palmeiras. Com o empate no confronto direto, a diferença passou para seis pontos, com apenas duas rodadas restantes. O Flamengo chegou a 80 pontos e, com 24 vitórias, não pode mais ser alcançado pelo rival nos critérios de desempate.
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A partida começou movimentada, e o Palmeiras abriu o placar aos 11 minutos do primeiro tempo, com Jhon Arias, de cabeça. Na etapa final, o Flamengo aumentou a pressão e chegou ao empate aos 30 minutos, quando Samuel Lino recebeu passe de Bruno Henrique e finalizou rasteiro. O resultado foi suficiente para confirmar a conquista rubro-negra.
Com a derrota na disputa pelo Brasileirão, o Palmeiras agora volta as atenções para as decisões da temporada. O time comandado por Abel Ferreira enfrenta o Estudiantes no próximo sábado (28), pela final da Copa Libertadores, em Montevidéu, no Uruguai. Depois, disputa a final da Copa do Brasil contra o Grêmio, em 6 de dezembro.