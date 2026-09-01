CASO INUSITADO

Flamengo e Botafogo têm negócios de milhões cancelados após time russo reprovar jogadores em exames médicos

Jogadores viajaram juntos para Moscou para concluir as transferências, mas foram reprovados nas avaliações e agora retornam aos clubes brasileiros

Pedro Carreiro

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 21:03

Plata e Matheus Martins chegaram a posar com itens do Dínamo ao desembarcar na Russia Crédito: Divulgação

O Dínamo de Moscou cancelou nesta terça-feira (1º) as contratações de Gonzalo Plata, do Flamengo, e Matheus Martins, do Botafogo, após os dois jogadores serem reprovados nos exames médicos realizados pelo clube russo. Os atacantes haviam viajado juntos para Moscou no fim de semana para concluir as negociações e chegaram a ter suas chegadas registradas pelo Dínamo, mas as transferências não serão concretizadas após as avaliações.

Os dois clubes brasileiros foram informados da decisão e não concordam com os diagnósticos apresentados pelos russos. Plata havia sido negociado pelo Flamengo por cerca de 10 milhões de euros (R$ 60,1 milhões), enquanto Matheus Martins seria vendido pelo Botafogo por 7 milhões de euros (R$ 42,4 milhões).

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No caso de Plata, o Flamengo considera que o atacante está em condições de seguir atuando. O equatoriano sofreu uma tendinite no joelho direito em 22 de julho, durante a vitória sobre a Chapecoense, e ficou fora dos dois jogos seguintes, contra São Paulo e Internacional.

Depois disso, voltou a ser relacionado e disputou cinco partidas pelo Rubro-Negro em agosto. Antes da viagem para a Rússia, Plata já havia se despedido do clube e dos torcedores nas redes sociais. O Flamengo informou oficialmente que o jogador “não atendeu aos parâmetros médicos” do Dínamo e que será reintegrado ao elenco.

A situação de Matheus Martins teve desfecho semelhante. O Botafogo também contesta a avaliação feita pelo clube russo e afirma que o atacante vinha atuando regularmente. O departamento médico alvinegro chegou a se colocar à disposição para prestar esclarecimentos ao Dínamo, mas a transferência acabou cancelada e o jogador volta a compor o elenco do clube.