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Flamengo e Botafogo têm negócios de milhões cancelados após time russo reprovar jogadores em exames médicos

Jogadores viajaram juntos para Moscou para concluir as transferências, mas foram reprovados nas avaliações e agora retornam aos clubes brasileiros

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 21:03

Plata e Matheus Martins chegaram a posar com itens do Dínamo ao desembarcar na Russia
Plata e Matheus Martins chegaram a posar com itens do Dínamo ao desembarcar na Russia Crédito: Divulgação

O Dínamo de Moscou cancelou nesta terça-feira (1º) as contratações de Gonzalo Plata, do Flamengo, e Matheus Martins, do Botafogo, após os dois jogadores serem reprovados nos exames médicos realizados pelo clube russo. Os atacantes haviam viajado juntos para Moscou no fim de semana para concluir as negociações e chegaram a ter suas chegadas registradas pelo Dínamo, mas as transferências não serão concretizadas após as avaliações.

Os dois clubes brasileiros foram informados da decisão e não concordam com os diagnósticos apresentados pelos russos. Plata havia sido negociado pelo Flamengo por cerca de 10 milhões de euros (R$ 60,1 milhões), enquanto Matheus Martins seria vendido pelo Botafogo por 7 milhões de euros (R$ 42,4 milhões). 

Veja qual é a contratação mais cara de cada clube da Série A

Flamengo: Lucas Paquetá (do West Ham-ING) - R$ 280 milhões, em 2026 por Gilvan de Souza/Flamengo
Cruzeiro: Gerson (do Zenit-RUS) - R$ 187 milhões, em 2026 por Thaís Magalhães/Cruzeiro
Palmeiras: Vitor Roque (do Barcelona-ESP) - R$ 154 milhões, em 2025 por Reprodução/Instagram
Botafogo: Danilo (do Nottingham Forest-ING) - R$ 143 milhões, em 2025 por Vitor Silva/Botafogo
Bahia: Luciano Rodríguez (do Liverpool-URU) - R$ 65 milhões, em 2024 por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Santos: Benjamín Rollheiser (do Benfica-POR) - R$ 65 milhões, em 2025 por Raul Barreta/Santos
Corinthians: Carlos Tévez (do Boca Juniors-ARG) - R$ 60,5 milhões, em 2005 por Divulgação/Corinthians
Atlético-MG: Júnior Santos (do Botafogo) - R$ 44,1 milhões, em 2025 por Pedro Souza / Atlético
Grêmio: Tetê (do Panathinaikos-GRE) - R$ 40 milhões, em 2026 por Lucas Uebel / Grêmio
Fluminense: Agustín Canobbio (do Athletico-PR) - R$ 37 milhões, em 2025 por Marcelo Gonçalves/Fluminense
Internacional: Nico López (da Udinese-ITA) - R$ 36 milhões, em 2016 por Ricardo Duarte / Inter
RB Bragantino: Bruno Praxedes (do Internacional) - R$ 36,9 milhões, em 2021 por Ari Ferreira/Red Bull Bragantino
São Paulo: Giuliano Galoppo (do Banfield-ARG) - R$ 32 milhões, em 2022 por Miguel Schincariol / São Paulo FC
Vasco: João Victor (do Benfica-POR) - R$ 32 milhões, em 2023 por Leandro Amorim/Vasco
Athletico-PR: Kevin Viveros (do Atlético Nacional-COL) - R$ 27,5 milhões, em 2025 por Duda Matoso/athletico.com.br
Coritiba: Breno Lopes (do Fortaleza) - R$ 15 milhões, em 2026 por JP Pacheco/Coritiba
Remo: Leonel Picco (do Platense-ARG) - R$ 9 milhões, em 2026 por Reprodução
Vitória: Baralhas (do Atlético-GO) - R$ 8 milhões, em 2026 por Victor Ferreira/EC Vitória
Mirassol: Willian Machado (do Ceará) - R$ 8 milhões, em 2026 por Pedro Zacchi/Agência Mirassol
Chapecoense: Elias (do Juventude) - R$ 1 milhão, em 2018 por Sirli Freitas/Chapecoense
1 de 20
Flamengo: Lucas Paquetá (do West Ham-ING) - R$ 280 milhões, em 2026 por Gilvan de Souza/Flamengo

No caso de Plata, o Flamengo considera que o atacante está em condições de seguir atuando. O equatoriano sofreu uma tendinite no joelho direito em 22 de julho, durante a vitória sobre a Chapecoense, e ficou fora dos dois jogos seguintes, contra São Paulo e Internacional.

Depois disso, voltou a ser relacionado e disputou cinco partidas pelo Rubro-Negro em agosto. Antes da viagem para a Rússia, Plata já havia se despedido do clube e dos torcedores nas redes sociais. O Flamengo informou oficialmente que o jogador “não atendeu aos parâmetros médicos” do Dínamo e que será reintegrado ao elenco.

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A situação de Matheus Martins teve desfecho semelhante. O Botafogo também contesta a avaliação feita pelo clube russo e afirma que o atacante vinha atuando regularmente. O departamento médico alvinegro chegou a se colocar à disposição para prestar esclarecimentos ao Dínamo, mas a transferência acabou cancelada e o jogador volta a compor o elenco do clube. 

O clube Alvinegro estuda medidas cabíveis contra o Dínamo de Moscou por causa da utilização da imagem de Matheus Martins durante sua chegada à Rússia e na imprensa local, já que a transferência ainda dependia da aprovação médica e da conclusão do contrato.

Tags:

Botafogo Flamengo Mercado de Tranferências

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