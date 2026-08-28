MERCADO DA BOLA

Flamengo encaminha venda de dupla de atacantes e pode arrecadar mais de R$ 100 milhões

Gonzalo Plata e Wallace Yan estão de saída do Rubro-Negro e foram liberados dos treinamentos

Pedro Carreiro

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 15:31

Flamengo Crédito: Adriano Fontes/Flamengo

O Flamengo está perto de confirmar a saída de dois jogadores do setor ofensivo. Gonzalo Plata e Wallace Yan foram liberados dos treinamentos desta sexta-feira (28) para avançar nas negociações que definirão os próximos passos das carreiras. O clube já admite que os acordos estão em fase final e, juntos, podem render ao Rubro-Negro até 18 milhões de euros, cerca de R$ 108 milhões na cotação atual.

Plata seguirá para o Dínamo de Moscou, da Rússia, enquanto Wallace Yan tem como destino o Red Bull Bragantino. Por conta das negociações, os dois não estarão à disposição para o clássico contra o Botafogo, neste domingo (30), pelo Campeonato Brasileiro.

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Plata deixa o Flamengo rumo à Rússia

A negociação de Gonzalo Plata com o Dínamo de Moscou foi concluída nas últimas horas. O Flamengo poderá receber até 12 milhões de euros pelo equatoriano, sendo 10 milhões de euros em valores fixos e outros 2 milhões condicionados ao cumprimento de metas.

O atacante já se despediu dos companheiros no Ninho do Urubu e deve viajar neste sábado (29) para se apresentar ao novo clube. O último jogo de Plata pelo Flamengo foi a derrota por 2x1 para o Cruzeiro, no último sábado, pelo Brasileirão.

A saída do equatoriano acontece apesar de ele ter espaço entre os titulares do técnico Leonardo Jardim. No Flamengo desde 2024, o equatoriano disputou 99 jogos, marcou 9 gols e deu 14 assistências, fazendo parte das conquistas de uma Libertadores, um Brasileirão, uma Copa do Brasil e uma Supercopa do Brasil.

Wallace Yan será jogador do Bragantino

A negociação de Wallace Yan com o Bragantino também está encaminhada. O clube paulista pagará 6 milhões de euros, aproximadamente R$ 36,2 milhões, por 70% dos direitos econômicos do atacante de 21 anos. Além do valor em dinheiro, o acordo prevê a cessão de um jogador das categorias de base do Bragantino ao Flamengo.

Flamengo e Bragantino já haviam chegado perto de fechar a transferência em janeiro, quando o negócio era avaliado em 10 milhões de euros. Na ocasião, porém, as partes não chegaram a um acordo sobre o modelo de pagamento. O interesse do Bragantino permaneceu e as negociações foram retomadas até que os clubes chegassem à nova composição.

Wallace Yan ganhou espaço no elenco profissional após se destacar nas categorias de base sob o comando de Filipe Luís. Em 2025, disputou 33 partidas, marcou sete gols e deu quatro assistências, enquanto na atual temporada so disputou 14 jogos e distribuiu uma assistência.