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Flamengo encaminha venda de dupla de atacantes e pode arrecadar mais de R$ 100 milhões

Gonzalo Plata e Wallace Yan estão de saída do Rubro-Negro e foram liberados dos treinamentos

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 15:31

Flamengo
Flamengo Crédito: Adriano Fontes/Flamengo

O Flamengo está perto de confirmar a saída de dois jogadores do setor ofensivo. Gonzalo Plata e Wallace Yan foram liberados dos treinamentos desta sexta-feira (28) para avançar nas negociações que definirão os próximos passos das carreiras. O clube já admite que os acordos estão em fase final e, juntos, podem render ao Rubro-Negro até 18 milhões de euros, cerca de R$ 108 milhões na cotação atual.

Plata seguirá para o Dínamo de Moscou, da Rússia, enquanto Wallace Yan tem como destino o Red Bull Bragantino. Por conta das negociações, os dois não estarão à disposição para o clássico contra o Botafogo, neste domingo (30), pelo Campeonato Brasileiro.

Veja qual é a contratação mais cara de cada clube da Série A

Flamengo: Lucas Paquetá (do West Ham-ING) - R$ 280 milhões, em 2026 por Gilvan de Souza/Flamengo
Cruzeiro: Gerson (do Zenit-RUS) - R$ 187 milhões, em 2026 por Thaís Magalhães/Cruzeiro
Palmeiras: Vitor Roque (do Barcelona-ESP) - R$ 154 milhões, em 2025 por Reprodução/Instagram
Botafogo: Danilo (do Nottingham Forest-ING) - R$ 143 milhões, em 2025 por Vitor Silva/Botafogo
Bahia: Luciano Rodríguez (do Liverpool-URU) - R$ 65 milhões, em 2024 por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Santos: Benjamín Rollheiser (do Benfica-POR) - R$ 65 milhões, em 2025 por Raul Barreta/Santos
Corinthians: Carlos Tévez (do Boca Juniors-ARG) - R$ 60,5 milhões, em 2005 por Divulgação/Corinthians
Atlético-MG: Júnior Santos (do Botafogo) - R$ 44,1 milhões, em 2025 por Pedro Souza / Atlético
Grêmio: Tetê (do Panathinaikos-GRE) - R$ 40 milhões, em 2026 por Lucas Uebel / Grêmio
Fluminense: Agustín Canobbio (do Athletico-PR) - R$ 37 milhões, em 2025 por Marcelo Gonçalves/Fluminense
Internacional: Nico López (da Udinese-ITA) - R$ 36 milhões, em 2016 por Ricardo Duarte / Inter
RB Bragantino: Bruno Praxedes (do Internacional) - R$ 36,9 milhões, em 2021 por Ari Ferreira/Red Bull Bragantino
São Paulo: Giuliano Galoppo (do Banfield-ARG) - R$ 32 milhões, em 2022 por Miguel Schincariol / São Paulo FC
Vasco: João Victor (do Benfica-POR) - R$ 32 milhões, em 2023 por Leandro Amorim/Vasco
Athletico-PR: Kevin Viveros (do Atlético Nacional-COL) - R$ 27,5 milhões, em 2025 por Duda Matoso/athletico.com.br
Coritiba: Breno Lopes (do Fortaleza) - R$ 15 milhões, em 2026 por JP Pacheco/Coritiba
Remo: Leonel Picco (do Platense-ARG) - R$ 9 milhões, em 2026 por Reprodução
Vitória: Baralhas (do Atlético-GO) - R$ 8 milhões, em 2026 por Victor Ferreira/EC Vitória
Mirassol: Willian Machado (do Ceará) - R$ 8 milhões, em 2026 por Pedro Zacchi/Agência Mirassol
Chapecoense: Elias (do Juventude) - R$ 1 milhão, em 2018 por Sirli Freitas/Chapecoense
1 de 20
Flamengo: Lucas Paquetá (do West Ham-ING) - R$ 280 milhões, em 2026 por Gilvan de Souza/Flamengo

Plata deixa o Flamengo rumo à Rússia

A negociação de Gonzalo Plata com o Dínamo de Moscou foi concluída nas últimas horas. O Flamengo poderá receber até 12 milhões de euros pelo equatoriano, sendo 10 milhões de euros em valores fixos e outros 2 milhões condicionados ao cumprimento de metas.

O atacante já se despediu dos companheiros no Ninho do Urubu e deve viajar neste sábado (29) para se apresentar ao novo clube. O último jogo de Plata pelo Flamengo foi a derrota por 2x1 para o Cruzeiro, no último sábado, pelo Brasileirão.

A saída do equatoriano acontece apesar de ele ter espaço entre os titulares do técnico Leonardo Jardim. No Flamengo desde 2024, o equatoriano disputou 99 jogos, marcou 9 gols e deu 14 assistências, fazendo parte das conquistas de uma Libertadores, um Brasileirão, uma Copa do Brasil e uma Supercopa do Brasil.

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Wallace Yan será jogador do Bragantino

A negociação de Wallace Yan com o Bragantino também está encaminhada. O clube paulista pagará 6 milhões de euros, aproximadamente R$ 36,2 milhões, por 70% dos direitos econômicos do atacante de 21 anos. Além do valor em dinheiro, o acordo prevê a cessão de um jogador das categorias de base do Bragantino ao Flamengo.

Flamengo e Bragantino já haviam chegado perto de fechar a transferência em janeiro, quando o negócio era avaliado em 10 milhões de euros. Na ocasião, porém, as partes não chegaram a um acordo sobre o modelo de pagamento. O interesse do Bragantino permaneceu e as negociações foram retomadas até que os clubes chegassem à nova composição.

Wallace Yan ganhou espaço no elenco profissional após se destacar nas categorias de base sob o comando de Filipe Luís. Em 2025, disputou 33 partidas, marcou sete gols e deu quatro assistências, enquanto na atual temporada so disputou 14 jogos e distribuiu uma assistência.

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Com as duas saídas encaminhadas, o Flamengo já trabalha para encontrar alternativas para o setor ofensivo. O clube terá pouco tempo para reforçar o elenco, já que a janela de transferências do futebol brasileiro permanece aberta até 11 de setembro.

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Flamengo Mercado de Tranferências

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