FUTEBOL

Flamengo perde volante e terá cinco desfalques contra o Bahia; veja a escalação

Em contrapartida, Jorginho retorna após cumprir suspensão e fica à disposição para o confronto

Wendel de Novais

Publicado em 18 de outubro de 2026 às 08:21

Arrascaeta está fora do jogo contra o Bahia Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo

O Flamengo terá cinco desfalques para enfrentar o Bahia neste domingo (18), às 18h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador. O confronto é válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro e representa mais um desafio para o técnico Leonardo Jardim na montagem da equipe, de acordo com informações são do UOL.

A lista de ausências inclui Arrascaeta, Ayrton Lucas, Danilo, Evertton Araújo e Saúl. Os quatro primeiros já haviam ficado fora de partidas anteriores, enquanto o volante espanhol se tornou baixa após apresentar dores na perna esquerda depois do duelo contra o Estudiantes, no meio da semana, pela semifinal da Libertadores.

Veja quais jogadores são desfalques no Flamengo 1 de 5

Arrascaeta passou por uma cirurgia no punho esquerdo e tem previsão de retorno na reta final da temporada. Danilo, que foi submetido a um procedimento na mandíbula, pode voltar a jogar apenas em 2027. Ayrton Lucas e Evertton Araújo, por sua vez, já se recuperaram das respectivas lesões, mas ainda trabalham com a preparação física para recuperar o condicionamento antes de retornar aos gramados.