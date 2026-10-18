Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Flamengo perde volante e terá cinco desfalques contra o Bahia; veja a escalação

Em contrapartida, Jorginho retorna após cumprir suspensão e fica à disposição para o confronto

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 18 de outubro de 2026 às 08:21

Arrascaeta - 18 gols
Arrascaeta está fora do jogo contra o Bahia Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo

O Flamengo terá cinco desfalques para enfrentar o Bahia neste domingo (18), às 18h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador. O confronto é válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro e representa mais um desafio para o técnico Leonardo Jardim na montagem da equipe, de acordo com informações são do UOL.

A lista de ausências inclui Arrascaeta, Ayrton Lucas, Danilo, Evertton Araújo e Saúl. Os quatro primeiros já haviam ficado fora de partidas anteriores, enquanto o volante espanhol se tornou baixa após apresentar dores na perna esquerda depois do duelo contra o Estudiantes, no meio da semana, pela semifinal da Libertadores.

Veja quais jogadores são desfalques no Flamengo

Saúl sentiu dores na perna esquerda por Reprodução/Redes Sociais
Evertton Araújo não tem condição de jogo por Reprodução
Danilo sofreu fratura por Divulgação
Arrascaeta está lesionado por Reprodução
Ayrton Lucas está machucado por Joilson Marconne/CBF
1 de 5
Saúl sentiu dores na perna esquerda por Reprodução/Redes Sociais

Arrascaeta passou por uma cirurgia no punho esquerdo e tem previsão de retorno na reta final da temporada. Danilo, que foi submetido a um procedimento na mandíbula, pode voltar a jogar apenas em 2027. Ayrton Lucas e Evertton Araújo, por sua vez, já se recuperaram das respectivas lesões, mas ainda trabalham com a preparação física para recuperar o condicionamento antes de retornar aos gramados.

Para compensar as ausências, o Flamengo terá o retorno de Jorginho. O meio-campista cumpriu suspensão na rodada anterior e volta a ficar à disposição da comissão técnica para a partida em Salvador. A provável escalação rubro-negra tem Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Paquetá; Carrascal, Pedro e Lino.

Leia mais

Imagem - Bahia x Flamengo: veja onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

Bahia x Flamengo: veja onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

Imagem - João Fonseca anuncia que não jogará mais em 2026

João Fonseca anuncia que não jogará mais em 2026

Imagem - Jogos de futebol hoje (18/10): veja horários e onde assistir ao vivo

Jogos de futebol hoje (18/10): veja horários e onde assistir ao vivo

Tags:

Brasileirão Desfalques do Flamengo Jogo Contra O Bahia

Mais recentes

Imagem - Jogos de futebol hoje (18/10): veja horários e onde assistir ao vivo

Jogos de futebol hoje (18/10): veja horários e onde assistir ao vivo
Imagem - João Fonseca anuncia que não jogará mais em 2026

João Fonseca anuncia que não jogará mais em 2026
Imagem - Bahia x Flamengo: veja onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

Bahia x Flamengo: veja onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem