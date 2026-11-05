R$ 14 MILHÕES

Flamengo renova patrocínio milionário com gigante das vendas on-line até 2027

Acordo também amplia participação do clube nas vendas

Carol Neves

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 09:22

"Shopee" continuará na manga da camisa até o fim de 2027 Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo

O Flamengo terá a Shopee nas mangas dos uniformes por mais uma temporada. O Conselho Deliberativo aprovou, na terça-feira (3) a renovação do patrocínio até dezembro de 2027, por R$ 14 milhões anuais. A reunião, porém, foi marcada por cobranças sobre as contas do clube e pela saída do presidente Bap quando Rodolfo Landim se dirigiu ao palco para falar, segundo o GE.com.

O acordo com a empresa de comércio eletrônico de Singapura abrange as equipes masculina, feminina e sub-20. O valor anual supera em R$ 1 milhão o previsto para 2026. O clube também ampliou de 5% para 8% sua participação nas vendas de produtos pelo programa de afiliados da patrocinadora. A renovação recebeu 287 votos favoráveis, dois contrários e duas abstenções.

Apesar do amplo apoio ao contrato, a situação financeira provocou tensão entre os conselheiros. Com projeção de déficit para 2026, as contas já haviam motivado críticas na reunião anterior do Conselho de Administração.

Landim voltou a cobrar explicações da gestão e questionou como o Flamengo pagará as premiações aos jogadores em caso de conquista do Campeonato Brasileiro. Expulso pela atual administração, o ex-presidente obteve na Justiça o direito de retomar a participação na vida política do clube.