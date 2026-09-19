Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Flávia Saraiva é campeã nas paralelas assimétricas na etapa da Hungria

Ginasta volta a competir na final da trave de equilíbrio neste domingo

  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Estadão

Publicado em 19 de setembro de 2026 às 15:09

No topo: Flávia Saraiva obteve 13 366 pontos na final
No topo: Flávia Saraiva obteve 13 366 pontos na final Crédito: Divulgação/CBG

A ginasta brasileira Flávia Saraiva foi a campeã neste sábado (19) nas paralelas assimétricas na etapa de Szombathely, na Hungria, da Copa do Mundo de ginástica artística. Ela obteve 13 366 pontos na final e foi ao pódio com a norte-americana Tatum Drusch, que ficou com a medalha de prata (13.300), e a eslovaca Barbora Kundrat (13.233).

Além da medalhista olímpica (bronze por equipes nos Jogos de Paris-2024), o Brasil contou ainda com Lorrane Oliveira, que terminou na quarta colocação (13.166), na decisão das assimétricas.

Caio Souza sofreu uma lesão no bíceps braquial na final das argolas neste sábado e foi decidido seu retorno ao Brasil para a realização de exames complementares e estabelecimento das condutas terapêuticas mais adequadas. O atleta estava classificado para as finais de paralelas e barra fixa neste domingo (20).

Tem mais domingo

Flávia Saraiva volta a competir na final da trave de equilíbrio neste domingo e terá como adversária Rebeca Andrade, que obteve 14.100 pontos na qualificação e dividiu a primeira colocação com a húngara Greta Mayer. Flávia avançou em terceiro, com 13.833.

Ela também disputa a final no solo, ao lado de Lorrane Oliveira. Na qualificação, Lorrane terminou em segundo lugar, com 12.966 pontos, e Flávia foi a terceira, com 12.933. Entre os homens, Arthur Nory disputa a final da barra fixa e Lucas Bitencourt estará na decisão das paralelas.

Flavia Saraiva

Flavia Saraiva em treino nesta sexta-feira (5) por Reprodução/Instagram
Flavia Saraiva em treino nesta sexta-feira (5) por Reprodução/Instagram
Flavia Saraiva em treino nesta sexta-feira (5) por Reprodução/Instagram
Flavia Saraiva em treino nesta sexta-feira (5) por Reprodução/Instagram
Flavia Saraiva por Reprodução/Instagram
Flavia Saraiva por Reprodução/Instagram
Flavia Saraiva por Reprodução/Instagram
Flavia Saraiva por Reprodução/Instagram
Flavia Saraiva por Reprodução/Instagram
Flavia Saraiva por Reprodução/Instagram
Flavia Saraiva por Reprodução/Instagram
Flavia Saraiva por Reprodução/Instagram
Flavia Saraiva por Reprodução/Instagram
1 de 13
Flavia Saraiva em treino nesta sexta-feira (5) por Reprodução/Instagram

Tags:

Copa do Mundo Ginasta Hungria Flavia Saraiva

Mais recentes

Imagem - Vitória x Cruzeiro: veja onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

Vitória x Cruzeiro: veja onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem
Imagem - Brasil x Argentina: onde assistir ao jogo de vôlei neste domingo (20)

Brasil x Argentina: onde assistir ao jogo de vôlei neste domingo (20)
Imagem - Jogos de futebol hoje (19/09): veja horários e onde assistir ao vivo

Jogos de futebol hoje (19/09): veja horários e onde assistir ao vivo