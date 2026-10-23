Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Flávia Saraiva termina em 12º e Brasil fica fora do top 10 no individual geral do Mundial de ginástica

Lorrane Oliveira foi a 21ª na final vencida pela americana Skye Blakely

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 20:21

Flávia Saraiva terminou em 12º lugar na final da individual geral do mundial de ginástica
Flávia Saraiva terminou em 12º lugar na final da individual geral do mundial de ginástica Crédito: MeloGym/CBG

Flávia Saraiva e Lorrane Oliveira não conseguiram ficar entre as dez melhores na final do individual geral do Mundial de Ginástica Artística, disputada nesta sexta-feira (23), em Roterdã, na Holanda. Flávia terminou em 12º lugar, com 52,799 pontos, e Lorrane ficou na 21ª colocação, com 50,932.

A medalha de ouro e o título mundial ficaram com a americana Skye Blakely, que somou 55,733 pontos. A russa Liudmila Roshchina foi prata, com 55,199, e a chinesa Ke Qinqin completou o pódio, com 55,032.

Como funciona o individual geral

Na prova, as ginastas se apresentam nos quatro aparelhos: salto, barras assimétricas, trave e solo. A final reúne as 24 melhores da fase classificatória, com limite de duas atletas por país. Se uma seleção tem três ou mais ginastas entre as classificadas, só as duas mais bem colocadas avançam.

Leia mais

Imagem - Justiça desportiva mantém veto a Tifanny Abreu na Superliga Feminina

Justiça desportiva mantém veto a Tifanny Abreu na Superliga Feminina

Imagem - Brasil fica fora do pódio no Mundial de ginástica e adia vaga para Olimpíadas de Los Angeles 2028

Brasil fica fora do pódio no Mundial de ginástica e adia vaga para Olimpíadas de Los Angeles 2028

Imagem - Bahia vai encarar o Flamengo na semifinal da Copa do Brasil Feminina; veja mando de campo e datas dos jogos

Bahia vai encarar o Flamengo na semifinal da Copa do Brasil Feminina; veja mando de campo e datas dos jogos

Sem vaga direta para Los Angeles

O resultado se soma à campanha da final por equipes, em que o Brasil terminou em quinto lugar, com 159,730 pontos. O time havia avançado com a última vaga disponível na classificatória e chegou a figurar entre as três primeiras seleções durante a decisão, mas acabou superado por Japão, China, Estados Unidos e França.

A posição não rendeu a classificação direta para os Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028. A vaga automática ficou com as três seleções que subiram ao pódio.

Rebeca e Flávia ainda buscam medalha

Apesar dos resultados nas disputas coletiva e individual geral, o Brasil ainda tem duas chances de pódio no Mundial. Rebeca Andrade disputa a final do salto, neste Sábado (24), a partir das 9h, depois de terminar a classificatória com a melhor média do aparelho, 14,533 pontos nos dois saltos. Flávia Saraiva também está na final da trave, neste Domingo (25), às 10h, com a terceira maior nota da fase, 14,400.

Tags:

Rebeca Andrade Ginasta Flavia Saraiva

Mais recentes

Imagem - Por causa de Neymar, clube de Cristiano Ronaldo ainda deve R$ 5,6 milhões ao Santos; entenda

Por causa de Neymar, clube de Cristiano Ronaldo ainda deve R$ 5,6 milhões ao Santos; entenda
Imagem - Aos 46 anos e 11 anos depois do último jogo oficial, Ronaldinho Gaúcho tem data marcada para voltar a jogar

Aos 46 anos e 11 anos depois do último jogo oficial, Ronaldinho Gaúcho tem data marcada para voltar a jogar
Imagem - Bahia vai encarar o Flamengo na semifinal da Copa do Brasil Feminina; veja mando de campo e datas dos jogos

Bahia vai encarar o Flamengo na semifinal da Copa do Brasil Feminina; veja mando de campo e datas dos jogos