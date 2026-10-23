GINÁSTICA ARTÍSTICA

Flávia Saraiva termina em 12º e Brasil fica fora do top 10 no individual geral do Mundial de ginástica

Lorrane Oliveira foi a 21ª na final vencida pela americana Skye Blakely

Pedro Carreiro

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 20:21

Flávia Saraiva terminou em 12º lugar na final da individual geral do mundial de ginástica Crédito: MeloGym/CBG

Flávia Saraiva e Lorrane Oliveira não conseguiram ficar entre as dez melhores na final do individual geral do Mundial de Ginástica Artística, disputada nesta sexta-feira (23), em Roterdã, na Holanda. Flávia terminou em 12º lugar, com 52,799 pontos, e Lorrane ficou na 21ª colocação, com 50,932.

A medalha de ouro e o título mundial ficaram com a americana Skye Blakely, que somou 55,733 pontos. A russa Liudmila Roshchina foi prata, com 55,199, e a chinesa Ke Qinqin completou o pódio, com 55,032.

Como funciona o individual geral

Na prova, as ginastas se apresentam nos quatro aparelhos: salto, barras assimétricas, trave e solo. A final reúne as 24 melhores da fase classificatória, com limite de duas atletas por país. Se uma seleção tem três ou mais ginastas entre as classificadas, só as duas mais bem colocadas avançam.

Sem vaga direta para Los Angeles

O resultado se soma à campanha da final por equipes, em que o Brasil terminou em quinto lugar, com 159,730 pontos. O time havia avançado com a última vaga disponível na classificatória e chegou a figurar entre as três primeiras seleções durante a decisão, mas acabou superado por Japão, China, Estados Unidos e França.

A posição não rendeu a classificação direta para os Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028. A vaga automática ficou com as três seleções que subiram ao pódio.

Rebeca e Flávia ainda buscam medalha