Fluminense x Bahia: veja onde assistir, escalações, arbitragem

Em ritmo de São João, o Bahia entra em campo neste sábado (24), para enfrentar o Fluminense. A partida será no estádio do Maracanã, pela 12ª rodada do Brasileirão. Em busca do segundo triunfo fora de casa, o tricolor não contará com o goleiro Marcos Felipe, mas terá o retorno do lateral Ryan, que cumpriu suspensão na última rodada. Veja informações sobre a partida.



Transmissão:



Fluminense x Bahia terá transmissão do Premiere, no pay per view. A partida começará às 18h30.