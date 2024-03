FORMADO POR ATLETAS DA BASE

Focado nos Ba-Vis, Bahia terá time alternativo contra o Botafogo-PB

Esquadrão descansará o elenco na última rodada da Copa do Nordeste

Publicado em 26 de março de 2024 às 15:04

Bahia terá time alternativo formado por jogadores da base na última rodada do Nordestão Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

De olho nos Ba-Vis das finais do Campeonato Baiano, o Bahia mandará um time alternativo para enfrentar o Botafogo-PB, nesta quarta-feira (27), às 21h30, no estádio Amigão, em João Pessoa, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste.

Nem mesmo o técnico Rogério Ceni embarcará para a Paraíba. Assim como aconteceu no início do Campeonato Baiano, o Esquadrão será comandado por Rogério Ferreira, da equipe sub-20, e será formado majoritariamente por atletas da base. Jogadores como o volante Jota, o lateral esquerdo Caio Roque e o zagueiro Marcello, que fazem parte do grupo principal, reforçarão o time.

A decisão do Bahia de mandar uma equipe alternativa para o confronto tem uma explicação: o tricolor já está classificado como líder geral da competição. Por isso, Ceni e o elenco principal ficarão em Salvador se preparando para as finais do estadual.

Neste domingo (31), o tricolor encara o Vitória pelo jogo de ida da decisão. A partida será às 16h, no Barradão. O duelo de volta será no dia 7 de abril, na Fonte Nova.

Na manhã desta terça-feira (26), Rogério Ferreira comandou o treino do time que disputará o jogo. Em um dos campos do CT Evaristo de Macedo, ele fez um trabalho técnico seguido de uma atividade tática.

RIVAL INTERESSADO

Se para o Bahia a partida contra o Botafogo-PB é apenas cumprimento de tabela, curiosamente o jogo interessa diretamente ao rival Vitória.