Focado no CRB, Vitória faz ajustes táticos no feriado

Nada de folga no feriado. O elenco do Vitória treinou na Toca do Leão nesta sexta-feira (7) visando o jogo contra o CRB pela 27ª rodada da Série B do Brasileiro. A bola rola no domingo (10), às 18h, no estádio Rei Pelé, em Maceió.



Antes de irem para o gramado do Barradão, os jogadores assistiram a um vídeo sobre o adversário. Depois, o técnico Léo Condé trabalhou construção de jogadas, saída de bola e finalizações envolvendo meio-campistas e atacantes. Em seguida, ele comandou uma movimentação do time para realizar ajustes táticos. Aos final, os jogadores ainda treinaram finalização com cruzamentos para bolas aéreas e rasteiras.