‘Fomos buscar os três pontos e conseguimos’, festeja atacante do Vitória após gol contra o Ituano

Iury Castilho começou o jogo no banco de reservas, entrou em campo no segundo tempo e teve a felicidade de fechar o placar de 2x0 contra o Ituano, na noite desta sexta-feira (22), no estádio Novelli Júnior, em Itu, no interior de São Paulo. Ele estufou a rede nos acréscimos do duelo, aos 46 minutos, e festejou diante dos microfones após o apito final.



“A gente sabia que seria um jogo difícil, truncado, mas a gente teve sabedoria. Apesar do jogo não ter sido tão bom com a bola, a gente veio aqui para buscar os três pontos e conseguimos a vitória”, vibrou o atacante, logo depois de deixar o gramado.