NOVA FONTE

Fonte Nova ganha novo nome após fim de contrato com a Casa de Apostas; saiba qual

Empresa que administra a Refinaria de Mataripe assume os naming rights do estádio

Pedro Carreiro

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 20:35

A Acelen é a nova detentora dos naming rights da Arena Fonte Nova Crédito: Divulgação

A Arena Fonte Nova tem um novo nome. Desta segunda-feira (19) em diante, o estádio passa a se chamar Arena Acelen Fonte Nova, após acordo de naming rights com a Acelen, empresa de energia que administra a Refinaria de Mataripe, em São Francisco do Conde, na Região Metropolitana de Salvador.

A Acelen ocupa o espaço deixado pela Casa de Apostas, cujo contrato com o estádio foi encerrado após a Medida Provisória nº 1.394/2026, do Governo Federal, proibir a exploração e a publicidade de apostas de quota fixa no país. Os valores e o prazo do novo acordo não foram divulgados.

A mudança vinha sendo sinalizada pela própria arena. No domingo (18), durante a derrota do Bahia por 3x0 para o Flamengo, os telões do estádio exibiram mensagens sobre uma nova fase da Fonte Nova, com referências à energia e ao azul da marca da empresa. O mesmo mote apareceu nas redes sociais e no site da arena.

Fonte Nova 1 de 8

Arcos e tipografia de volta

A nova identidade visual foi pensada para preservar elementos associados à história do estádio, inaugurado em 2013. Entre as mudanças está a recuperação dos arcos e a manutenção da tipografia original do nome Fonte Nova.

“Essa parceria nasce da nossa forte relação com a Bahia. A Arena Fonte Nova é um lugar de encontro, emoção e, acima de tudo, pertencimento. É um patrimônio dos baianos, dos brasileiros. Escolhemos recuperar os arcos e manter a tipografia original em respeito a essa história. E essa premissa vai além do patrocínio: orienta a forma como fazemos negócios e construímos nossa relação com as comunidades e os territórios onde atuamos. Queremos somar ao que a Fonte Nova representa e projetar ainda mais longe a energia que nasce aqui”, afirmou Marcelo Lyra, vice-presidente de Relações Institucionais, Comunicação, ESG e Desenvolvimento Territorial da Acelen.

O lançamento vem acompanhado de uma campanha publicitária com o slogan “Toda energia tem uma fonte. A nossa é a Bahia”, que brinca com o duplo sentido da palavra “fonte”, presente no nome do estádio e associada à origem da energia. Para a empresa, o acordo é uma forma de ganhar visibilidade junto ao público que frequenta a arena, seja em jogos de futebol, seja em shows e grandes eventos.

“A Acelen compartilha com a Arena valores como o compromisso com o desenvolvimento da Bahia, as pautas ESG e o incentivo ao esporte e à cultura. Teremos como grande parceira uma empresa que acredita na força e no potencial da Arena Fonte Nova”, disse Alexandre Gonzaga, presidente da Arena Fonte Nova.

Veja imagens do tour pela Arena Fonte Nova e pelo museu do Bahia 1 de 15

Sobre a Acelen

A Acelen foi criada pelo Mubadala Capital, braço de investimentos do fundo soberano dos Emirados Árabes Unidos, e chegou à Bahia em 2021, quando assumiu a antiga Refinaria Landulpho Alves (RLAM), rebatizada como Refinaria de Mataripe.

Inaugurada em 1950, a refinaria foi a primeira do país e começou a operar antes mesmo da criação da Petrobras. Hoje, é a segunda maior do Brasil, com capacidade para processar mais de 300 mil barris de petróleo por dia. De acordo com a empresa, a unidade responde por cerca de 80% do abastecimento de combustíveis da Bahia, 42% do Nordeste e 14% da capacidade nacional de refino.

A companhia investiu cerca de R$ 4 bilhões na modernização da refinaria desde 2021 e emprega mais de 1,1 mil pessoas diretamente, 81% delas na Bahia, além de aproximadamente 3,5 mil trabalhadores terceirizados. A empresa também inaugurou uma usina solar de 161 MW no semiárido baiano e desenvolve um projeto de biorrefinaria para produzir combustível sustentável de aviação (SAF) e diesel renovável (HVO) a partir da macaúba, palmeira cultivada no Recôncavo.

“A Bahia está no centro da nossa estratégia de negócios. É onde operamos a Refinaria de Mataripe, um patrimônio industrial do estado, e investimos continuamente em inovação, tecnologia, descarbonização e geração de energia solar para modernizar a operação e torná-la cada vez mais eficiente e sustentável. Também estamos implantando uma biorrefinaria e desenvolvendo uma cadeia agroindustrial baseada na macaúba, com cultivo no Recôncavo Baiano”, destacou Lyra.

Essa integração entre o campo e a indústria representa uma vantagem competitiva que o Brasil reúne condições únicas para oferecer, com potencial para diferenciar nossos combustíveis renováveis e colocar o país na vanguarda da transição energética mundial. A parceria com a Fonte Nova dá mais visibilidade a essa presença, aproxima a marca Acelen das pessoas e reforça nosso compromisso de longo prazo com o desenvolvimento da Bahia e do Brasil”, completou.

Arena Fonte Nova