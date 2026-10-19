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Fonte Nova tem acordo encaminhado com empresa de energia para naming rights do estádio

Companhia já patrocinou o Bahia e tem conexão com o grupo que controla a SAF tricolor

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 16:46

Arena Fonte Nova vai receber jogos da Copa do Mundo Feminina em 2027
Arena Fonte Nova  Crédito: San Júnior / EC Bahia

A Arena Fonte Nova está perto de ganhar um novo nome após o fim do contrato com a Casa de Apostas, encerrado com a proibição das bets no país. Segundo apuração do CORREIO, a Acelen, empresa de energia que administra a Refinaria de Mataripe, em São Francisco do Conde, tem acordo encaminhado para assumir os naming rights do estádio. 

A própria arena já começou a dar indícios da mudança. No último domingo (18), durante a partida entre Bahia e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, os telões do estádio exibiram mensagens que anunciavam uma nova fase para a Fonte Nova, com referências a energia e destaque para o tom de azul que identifica a marca da Acelen. “A Fonte Nova vai vibrar com ainda mais energia. Aguarde”, dizia um dos textos. 

O mesmo mote apareceu nas redes sociais da arena, que publicou uma sequência de três imagens que, juntas, formam o estádio completo, cortado por feixes de luz azul. A mensagem também foi reproduzida no site oficial da Fonte Nova. 

Fim do contrato com bet

A troca acontece depois que a Casa de Apostas deixou de dar nome ao estádio. A ruptura foi consequência da Medida Provisória nº 1.394/2026, editada pelo Governo Federal, que vetou a exploração e a publicidade de apostas de quota fixa em território brasileiro. 

Fonte Nova

Arena Fonte Nova vai receber jogos da Copa do Mundo Feminina em 2027 por San Júnior / EC Bahia
Estádio Octávio Mangabeira, carinhosamente conhecido como Fonte Nova, recebeu grandes jogos ao longo da história por Foto: Reprodução
Arena Fonte Nova por Divulgação/EC Bahia
Torcida do Bahia na Fonte Nova por Letícia Martins/EC Bahia
Arena Fonte Nova será o palco do jogo de ida das finais do Campeonato Baiano por Leticia Martins/EC Bahia
No domingo (8), todos os caminhos levam à Fonte Nova por Sam Júnior/ Divulgação
Arena Fonte Nova por Divulgação
Arena Fonte Nova por Alberto Maraux
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Arena Fonte Nova vai receber jogos da Copa do Mundo Feminina em 2027 por San Júnior / EC Bahia

Quem é a Acelen

Criada pelo Mubadala Capital, braço do fundo de investimentos de Abu Dhabi, a Acelen assumiu em 2021 a antiga Refinaria Landulpho Alves (RLAM), hoje chamada de Refinaria de Mataripe e considerada a segunda maior do país. A empresa não é estranha ao futebol baiano: foi patrocinadora do Bahia nas temporadas de 2022 e 2023. 

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Ligação com o Grupo City

A entrada da Acelen na Fonte Nova reforça a proximidade entre a empresa e os controladores do Tricolor. O elo é o xeque Khaldoon Al Mubarak, que comanda a Mubadala Investment Company e, ao mesmo tempo, preside o Manchester City e o City Football Group (CFG), dono de 90% da SAF do Bahia. 

O Grupo City já manifestou interesse em assumir a administração da Fonte Nova, hoje operada por meio de uma Parceria Público-Privada (PPP) com vigência até 31 de março de 2028. O acordo de naming rights, no entanto, envolve apenas a exploração comercial do nome do estádio e não representa, por si só, qualquer mudança na gestão do equipamento. 

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Bahia Arena Fonte Nova

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