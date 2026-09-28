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Fonte Nova vai mudar de nome? Proibição das bets levanta dúvidas sobre Casa de Apostas

Medida provisória que proíbe a exploração e a publicidade de apostas online no Brasil pode afetar contrato de naming rights do estádio em Salvador

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 09:28

Arena Fonte Nova
Arena Fonte Nova Crédito: Divulgação

A proibição das chamadas bets no Brasil levantou uma dúvida entre torcedores do Bahia: o estádio conhecido atualmente como Casa de Apostas Arena Fonte Nova vai mudar de nome? A arena tem um contrato de naming rights com a Casa de Apostas, válido por quatro anos, e a nova medida do governo federal passou a gerar questionamentos sobre o futuro do acordo.

A decisão repercutiu entre torcedores nas redes sociais, que passaram a especular sobre uma possível mudança no nome da Arena Fonte Nova. Um torcedor marcou a BYD em uma publicação e escreveu: “Vocês têm a faca e o queijo na mão”, acompanhando a mensagem com uma imagem do estádio com uma placa de “BYD Park”.

Outro torcedor brincou com a possibilidade de o McDonald's assumir o nome do estádio e escreveu que a arena poderia se chamar “McDonald's Arena Fonte Nova”. Também houve quem sugerisse o retorno do nome Itaipava Arena Fonte Nova.

“Bem-vinda de volta Itaipava Arena Fonte Nova”, publicou um torcedor. Outro sugeriu: “Deixa apenas Fonte Nova mesmo”.

Fonte Nova na Copa 2027

Copa Feminina  por Divulgação
Salvador foi escolhida como uma das cidades-sede por Lívia Villas Boas / CBF
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Arena Fonte Nova receberá jogos da Copa Feminina por Lívia Villas Boas / CBF
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Maior estádio da Bahia, a Fonte Nova foi inaugurada em 1951. Após a tragédia de 2007, foi demolida e reconstruída para o Mundial de 2014. É a casa do Bahia e cabe 47.907 torcedores por Foto: AFN/Divulgação
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Copa Feminina  por Divulgação

O governo federal anunciou na sexta-feira (25) uma medida provisória que proíbe a exploração, a oferta, a intermediação e a publicidade de apostas e jogos online no Brasil. A partir da publicação da MP, as plataformas ficam impedidas de receber novas apostas e passam por um período de transição para o encerramento das operações.

Os apostadores têm até as 23h59 do dia 5 de outubro para retirar voluntariamente os valores disponíveis nas plataformas. Quem não fizer o resgate dentro do prazo receberá o saldo de volta por meio dos bancos que operam com as empresas, entre os dias 9 e 14 de outubro. Os sites e aplicativos das bets deverão sair do ar a partir de 6 de outubro.

Como funciona o contrato do estádio?

O nome oficial atual do estádio é Casa de Apostas Arena Fonte Nova. A denominação foi adotada após um acordo de naming rights firmado entre a administração da arena e a Casa de Apostas no fim de 2023, com início na temporada de 2024.

O contrato tem duração de quatro anos e contempla contrapartidas para partidas de futebol e shows realizados no estádio. O acordo envolvendo as propriedades comerciais da Arena Fonte Nova, incluindo naming rights com a Casa de Apostas, sector rights e fornecimento com outros parceiros, foi estimado em R$ 13 milhões por ano. Ao longo dos quatro anos, o valor chegaria a aproximadamente R$ 52 milhões.

Antes da Casa de Apostas, o estádio utilizava o nome Itaipava Arena Fonte Nova. A marca do Grupo Petrópolis permaneceu como parceira estratégica após a mudança e continuou responsável pelo fornecimento exclusivo de cervejas e energéticos do grupo, além de manter outros espaços comerciais na arena.

Procurada para esclarecer se a medida provisória poderá provocar alguma alteração no contrato ou no nome do estádio, a assessoria da Arena Fonte Nova informou que acompanha o tema.

“A Arena Fonte Nova acompanha as informações sobre o tema e qualquer decisão será avaliada em conformidade com a legislação”, informou a assessoria.

Até o momento, não foi anunciada oficialmente nenhuma mudança no nome da Arena Fonte Nova.

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