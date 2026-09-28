BAHIA

Fonte Nova vai mudar de nome? Proibição das bets levanta dúvidas sobre Casa de Apostas

Medida provisória que proíbe a exploração e a publicidade de apostas online no Brasil pode afetar contrato de naming rights do estádio em Salvador

Esther Morais

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 09:28

Arena Fonte Nova Crédito: Divulgação

A proibição das chamadas bets no Brasil levantou uma dúvida entre torcedores do Bahia: o estádio conhecido atualmente como Casa de Apostas Arena Fonte Nova vai mudar de nome? A arena tem um contrato de naming rights com a Casa de Apostas, válido por quatro anos, e a nova medida do governo federal passou a gerar questionamentos sobre o futuro do acordo.

A decisão repercutiu entre torcedores nas redes sociais, que passaram a especular sobre uma possível mudança no nome da Arena Fonte Nova. Um torcedor marcou a BYD em uma publicação e escreveu: “Vocês têm a faca e o queijo na mão”, acompanhando a mensagem com uma imagem do estádio com uma placa de “BYD Park”.

@BYDAutoBrasil Vocês tem a faca e o queijo na mão. Oh Lenin Franco. Vem com o pai — Bahia Xtra (@XtraBahia) September 27, 2026

Outro torcedor brincou com a possibilidade de o McDonald's assumir o nome do estádio e escreveu que a arena poderia se chamar “McDonald's Arena Fonte Nova”. Também houve quem sugerisse o retorno do nome Itaipava Arena Fonte Nova.

“Bem-vinda de volta Itaipava Arena Fonte Nova”, publicou um torcedor. Outro sugeriu: “Deixa apenas Fonte Nova mesmo”.

Fonte Nova na Copa 2027 1 de 6

O governo federal anunciou na sexta-feira (25) uma medida provisória que proíbe a exploração, a oferta, a intermediação e a publicidade de apostas e jogos online no Brasil. A partir da publicação da MP, as plataformas ficam impedidas de receber novas apostas e passam por um período de transição para o encerramento das operações.

Os apostadores têm até as 23h59 do dia 5 de outubro para retirar voluntariamente os valores disponíveis nas plataformas. Quem não fizer o resgate dentro do prazo receberá o saldo de volta por meio dos bancos que operam com as empresas, entre os dias 9 e 14 de outubro. Os sites e aplicativos das bets deverão sair do ar a partir de 6 de outubro.

Como funciona o contrato do estádio?

O nome oficial atual do estádio é Casa de Apostas Arena Fonte Nova. A denominação foi adotada após um acordo de naming rights firmado entre a administração da arena e a Casa de Apostas no fim de 2023, com início na temporada de 2024.

O contrato tem duração de quatro anos e contempla contrapartidas para partidas de futebol e shows realizados no estádio. O acordo envolvendo as propriedades comerciais da Arena Fonte Nova, incluindo naming rights com a Casa de Apostas, sector rights e fornecimento com outros parceiros, foi estimado em R$ 13 milhões por ano. Ao longo dos quatro anos, o valor chegaria a aproximadamente R$ 52 milhões.

Antes da Casa de Apostas, o estádio utilizava o nome Itaipava Arena Fonte Nova. A marca do Grupo Petrópolis permaneceu como parceira estratégica após a mudança e continuou responsável pelo fornecimento exclusivo de cervejas e energéticos do grupo, além de manter outros espaços comerciais na arena.

Procurada para esclarecer se a medida provisória poderá provocar alguma alteração no contrato ou no nome do estádio, a assessoria da Arena Fonte Nova informou que acompanha o tema.

“A Arena Fonte Nova acompanha as informações sobre o tema e qualquer decisão será avaliada em conformidade com a legislação”, informou a assessoria.