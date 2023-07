Foto de Daniel no Fluminense vaza antes do anúncio oficial

Depois de perder espaço no Bahia, o meia Daniel está oficialmente de volta ao Fluminense. O jogador de 27 anos foi anunciado pelo clube carioca no fim da tarde desta quarta-feira (5). Ele chega com contrato válido até dezembro de 2024 e vestirá a camisa número 55.



O atleta desembarcou no Rio de Janeiro durante a manhã. Antes do anúncio oficial, uma foto de Daniel com o uniforme do Flu foi vazada nas redes sociais. Na imagem, ele aparece entre o presidente do clube, Mário Bittencourt, e o diretor Fred no CT Carlos Castilho.