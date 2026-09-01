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Foto inédita de Messi no Barradão vem à tona após anuncio de despedida da Seleção Argentina

Registro feito em 2019 pelo fotógrafo da Argentina mostra o craque durante preparação para a Copa América

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 17:23

Lionel Messi, durante treino da seleção argentina no Barradão em 2019
Lionel Messi durante treino da seleção argentina no Barradão em 2019 Crédito: Reprodução / Instagram @tatografias

Uma fotografia inédita de Lionel Messi no Barradão surgiu nas redes após o anúncio do fim de seu ciclo na seleção argentina. O registro, feito em 2019 pelo fotógrafo oficial da Albiceleste, Tato Pagano, mostra o craque durante a passagem da equipe por Salvador para a disputa da Copa América daquele ano.

A imagem foi publicada por Pagano nas redes sociais após Messi comunicar, na segunda-feira (31), que não defenderá mais a seleção argentina. O registro recupera um momento da preparação da equipe no estádio do Vitória, que serviu como centro de treinamento dos argentinos durante a estadia na capital baiana.

Messi no Barradão

Lionel Messi, durante treino da seleção argentina no Barradão em 2019 por Reprodução / Instagram @tatografias
Lionel Messi, durante treino da seleção argentina no Barradão em 2019 por Reprodução / Instagram @tatografias
Lionel Messi, durante treino da seleção argentina no Barradão em 2019 por Reprodução / Instagram @tatografias
Lionel Messi, durante treino da seleção argentina no Barradão em 2019 por Reprodução / Instagram @tatografias
Lionel Messi, durante treino da seleção argentina no Barradão em 2019 por Reprodução / Instagram @tatografias
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Lionel Messi, durante treino da seleção argentina no Barradão em 2019 por Reprodução / Instagram @tatografias

A seleção argentina esteve em Salvador em junho de 2019. Além de utilizar o Barradão para os treinamentos, a delegação ficou hospedada na cidade e iniciou sua campanha na Copa América justamente na capital baiana.

A estreia aconteceu na Arena Fonte Nova, contra a Colômbia. Messi foi titular e atuou durante os 90 minutos, mas não conseguiu evitar a derrota argentina por 2x0.

Naquele período, o camisa 10 ainda buscava seu primeiro título pela seleção principal. Até então, havia sido vice-campeão da Copa do Mundo de 2014 e das Copas América de 2015 e 2016.

A campanha da Argentina no Brasil terminou nas semifinais. A equipe comandada por Lionel Scaloni foi derrotada pelo Brasil por 2x0 no Mineirão. Na disputa pelo terceiro lugar, os argentinos venceram o Chile por 2x1.

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Despedida de Messi da Seleção Argentina

A fotografia ganhou veio à tona justamente no momento em que Messi encerra sua trajetória com a seleção argentina. Aos 39 anos, o atacante anunciou na segunda-feira (31) sua aposentadoria da equipe nacional, após mais de duas décadas de história com a camisa da Argentina.

O craque deixa a seleção como campeão da Copa América de 2021, da Finalíssima de 2022, da Copa do Mundo de 2022 e da Copa América de 2024. Pela equipe principal, Messi marcou 125 gols em 207 partidas.

Em sua despedida, o argentino afirmou que tomou a decisão após muita reflexão e reconheceu que se trata de um momento doloroso, mas que entende ter chegado a hora de encerrar o ciclo.

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Vitória Messi Argentina Barradão

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