França sofre contra Grécia e é salva por gol de pênalti de Mbappé

Inglaterra e França tiveram sentimentos diferentes nesta segunda-feira (19) em rodada das Eliminatórias para a Eurocopa. Os ingleses golearam Macedônia do Norte por 7x0, enquanto os franceses venceram com um gol de pênalti de Mbappé.



Tanto Inglaterra como França mantiveram os 100% de aproveitamento em seus grupos após quatro rodadas. A seleção inglesa lidera o Grupo C, com 12 pontos, contra seis da Ucrânia, que bateu Malta por 1x0.



A seleção francesa, atual vice-campeã mundial, também soma quatro vitórias no Grupo C. Os gregos têm seis, enquanto a Irlanda, que venceu Gibraltar, por 3 a 0, soma três.