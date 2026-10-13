Funcionário erra perfil e publica mensagem contra vice de Flavio Bolsonaro em canal do Bahia

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Carol Neves
Publicado em 13 de outubro de 2026 às 11:23
O Bahia informou que uma publicação de conteúdo político-partidário em seu perfil oficial, na segunda-feira (12), foi feita por engano por um funcionário responsável pelas redes sociais. Segundo o clube, o profissional administrava as contas institucionais e a própria conta no mesmo aparelho e selecionou o perfil errado.
A explicação veio após questionamentos sobre uma mensagem associada ao canal oficial do clube no WhatsApp. O material teria reproduzido uma acusação de estupro, em caso já arquivado, contra Alfredo Gaspar (PL-AL), candidato a vice-presidente na chapa de Flávio Bolsonaro (PL), junto a um pedido de voto no número 13.
Nas redes sociais, torcedores criticaram o uso do espaço institucional para divulgar conteúdo relacionado à eleição presidencial e cobraram esclarecimentos da comunicação do Bahia.
Em nota, o clube afirmou que a postagem ficou disponível por poucos minutos e foi excluída assim que o erro foi identificado. “O Clube esclarece que o conteúdo não representa seu posicionamento institucional”, informou. O Bahia também reafirmou seu caráter apartidário e o compromisso de manter a comunicação independente de manifestações político-partidárias.
O pedido de investigação contra Gaspar foi arquivado em 6 de outubro por determinação do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Conforme informações divulgadas pela imprensa, a análise preliminar não encontrou indícios suficientes para abrir um inquérito.