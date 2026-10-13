Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Funcionário erra perfil e publica mensagem contra vice de Flavio Bolsonaro em canal do Bahia

Clube diz que profissional confundiu conta pessoal com perfil institucional e retirou o conteúdo poucos minutos depois

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 11:23

Mensagem publicada pelo canal do Bahia
Mensagem publicada pelo canal do Bahia Crédito: Reprodução

O Bahia informou que uma publicação de conteúdo político-partidário em seu perfil oficial, na segunda-feira (12), foi feita por engano por um funcionário responsável pelas redes sociais. Segundo o clube, o profissional administrava as contas institucionais e a própria conta no mesmo aparelho e selecionou o perfil errado.

A explicação veio após questionamentos sobre uma mensagem associada ao canal oficial do clube no WhatsApp. O material teria reproduzido uma acusação de estupro, em caso já arquivado, contra Alfredo Gaspar (PL-AL), candidato a vice-presidente na chapa de Flávio Bolsonaro (PL), junto a um pedido de voto no número 13.

Nas redes sociais, torcedores criticaram o uso do espaço institucional para divulgar conteúdo relacionado à eleição presidencial e cobraram esclarecimentos da comunicação do Bahia.

Em nota, o clube afirmou que a postagem ficou disponível por poucos minutos e foi excluída assim que o erro foi identificado. “O Clube esclarece que o conteúdo não representa seu posicionamento institucional”, informou. O Bahia também reafirmou seu caráter apartidário e o compromisso de manter a comunicação independente de manifestações político-partidárias.

O pedido de investigação contra Gaspar foi arquivado em 6 de outubro por determinação do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Conforme informações divulgadas pela imprensa, a análise preliminar não encontrou indícios suficientes para abrir um inquérito.

Mais recentes

Imagem - Bahia lamenta morte do cantor Netinho, que era torcedor tricolor: 'Principais vozes do axé'

Bahia lamenta morte do cantor Netinho, que era torcedor tricolor: 'Principais vozes do axé'
Imagem - Técnico de time da Série A denuncia ofensa xenofóbica de torcedor após goleada

Técnico de time da Série A denuncia ofensa xenofóbica de torcedor após goleada
Imagem - Aos 17 anos, brasileira é escolhida por Messi para lista de jovens promessas do futebol; conheça

Aos 17 anos, brasileira é escolhida por Messi para lista de jovens promessas do futebol; conheça