CONFUSÃO

Funcionário erra perfil e publica mensagem contra vice de Flavio Bolsonaro em canal do Bahia

Clube diz que profissional confundiu conta pessoal com perfil institucional e retirou o conteúdo poucos minutos depois

Carol Neves

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 11:23

Mensagem publicada pelo canal do Bahia Crédito: Reprodução

O Bahia informou que uma publicação de conteúdo político-partidário em seu perfil oficial, na segunda-feira (12), foi feita por engano por um funcionário responsável pelas redes sociais. Segundo o clube, o profissional administrava as contas institucionais e a própria conta no mesmo aparelho e selecionou o perfil errado.

A explicação veio após questionamentos sobre uma mensagem associada ao canal oficial do clube no WhatsApp. O material teria reproduzido uma acusação de estupro, em caso já arquivado, contra Alfredo Gaspar (PL-AL), candidato a vice-presidente na chapa de Flávio Bolsonaro (PL), junto a um pedido de voto no número 13.

Nas redes sociais, torcedores criticaram o uso do espaço institucional para divulgar conteúdo relacionado à eleição presidencial e cobraram esclarecimentos da comunicação do Bahia.

Não adianta apagar. Vídeo enviado por seguidor comprova: Esporte Clube Bahia cometeu crime eleitoral. Sócios-torcedores deveriam cancelar assinaturas. https://t.co/X7ssuCzcJR — Pedro Menin (@MeninRibeiro) October 13, 2026

Em nota, o clube afirmou que a postagem ficou disponível por poucos minutos e foi excluída assim que o erro foi identificado. “O Clube esclarece que o conteúdo não representa seu posicionamento institucional”, informou. O Bahia também reafirmou seu caráter apartidário e o compromisso de manter a comunicação independente de manifestações político-partidárias.