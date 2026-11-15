FEZ HISTÓRIA

Fundado há 16 anos, time de cidade com 38 mil habitantes é campeão da Série B e jogará na elite pela primeira vez

Novorizontino venceu o Criciúma fora de casa, garantiu o título inédito da competição e disputará a Série A em 2027

Carol Neves

Publicado em 15 de novembro de 2026 às 07:43

Jogadores do Tigre do Vale comemoram a conquista inédita do Campeonato Brasileiro Crédito: Divulgação

Uma cidade com pouco mais de 38 mil habitantes terá um representante na elite do futebol brasileiro em 2027. O Grêmio Novorizontino conquistou neste sábado (14) o título da Série B do Campeonato Brasileiro e garantiu um lugar na primeira divisão pela primeira vez em sua história.

A equipe paulista confirmou a conquista ao derrotar o Criciúma por 1 a 0, no estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina, pela 38ª e última rodada da competição. O gol que garantiu a taça foi marcado por Juninho, aos 23 minutos do segundo tempo.

Com o resultado, o Novorizontino chegou a 73 pontos e terminou o campeonato na liderança. O acesso à Série A já estava assegurado desde a rodada anterior, quando o time venceu o Fortaleza por 2 a 1. A vitória sobre os catarinenses, portanto, coroou a campanha com o primeiro título nacional do clube.

Novorizontino conquista a Série B e garante vaga inédita na elite do Brasileirão 1 de 4

O feito coloca Novo Horizonte, município localizado no interior de São Paulo, no mapa da principal competição de futebol do país. Segundo o Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a cidade tinha 38.324 habitantes.

Campanha histórica do Novorizontino

Comandado pelo técnico Enderson Moreira, o Novorizontino encerrou a Série B com 21 vitórias, dez empates e sete derrotas. A equipe marcou 67 gols e sofreu 35, alcançando saldo positivo de 32 gols.

O ataque foi um dos principais destaques da campanha. Robson terminou a competição como artilheiro do time, com 17 gols. Rômulo também teve participação importante, com 12 gols e dez assistências.

A conquista encerra uma sequência de tentativas frustradas de chegar à primeira divisão. Nas três temporadas anteriores, o clube havia ficado perto de alcançar o acesso, mas não conseguiu completar o objetivo. Em 2026, além de garantir a vaga na elite, terminou a competição com o troféu.

A temporada também foi marcada pelo vice-campeonato paulista. Agora, o Tigre do Vale terá pela frente o desafio de disputar a Série A em 2027 e enfrentar alguns dos principais clubes do país.

Clube foi fundado em 2010

O atual Grêmio Novorizontino foi fundado em 1º de março de 2010 e construiu sua trajetória no futebol paulista até alcançar a segunda divisão nacional. A equipe é conhecida como Tigre do Vale e manda seus jogos no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte.

O clube não deve ser confundido com o antigo Grêmio Esportivo Novorizontino, fundado em 1973 e que encerrou as atividades em 1999. A antiga agremiação também teve destaque no futebol paulista, especialmente com o vice-campeonato estadual de 1990, quando disputou a final contra o Bragantino.