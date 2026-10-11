FUTEBOL

Corinthians anuncia campeão da Champions League como novo técnico

Anúncio foi feito neste domingo (11)

Millena Marques

Publicado em 11 de outubro de 2026 às 14:33

Deportivo La Coruña / Facebook oficial Crédito: Deportivo La Coruña / Facebook oficial

Clarence Seedorf é o novo técnico do Corinthians. O clube anunciou a contratação do holandês neste domingo (11).

"Assumir esse desafio é uma honra, mas também uma enorme responsabilidade. Estou aqui para dar tudo de mim e construir um time que lute por cada bola, cada minuto, cada vitória", disse Seedorf ao site oficial do Corinthians.

O holandês, que tem contrato com o Timão até o fim de 2027, substitui o técnico Fernando Diniz.

“É uma alegria enorme poder contar com um profissional do tamanho do Seedorf. Fizemos nossa escolha com base no perfil de trabalho que imaginamos para o Corinthians e tenho certeza de que ele e sua comissão técnica vão nos ajudar a superar este momento mais delicado no Campeonato Brasileiro”, afirmou o presidente Osmar Stabile.

Seedorf e sua comissão técnica chegarão ao Brasil nos próximos dias. A assessoria de imprensa do clube informará o dia exato da chegada e a data da entrevista coletiva de apresentação assim que tudo estiver definido.

Trajetória

Como atleta, Seedorf foi um dos grandes meio-campistas do fim dos anos 1990 e início dos anos 2000. Conquistou quatro títulos da UEFA Champions League por Ajax, dos Países Baixos; Real Madrid, da Espanha; e Milan (duas vezes), da Itália. O feito o torna o maior campeão do torneio por diferentes clubes. Disputou a Copa do Mundo FIFA de 1998, quando a seleção neerlandesa terminou na quarta colocação, além de ter atuado em três edições da Eurocopa.