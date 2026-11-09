ESPORTES

Jogos de futebol hoje (9/11): veja horários e onde assistir ao vivo

Agenda também tem destaques de outros esportes na TV

Wendel de Novais

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 06:35

Taça do Paulistão Sub-20 Crédito: Rodrigo Corsi/Paulistão

Esta segunda-feira (9) será de programação diversificada para os fãs de esportes. No futebol, o principal destaque é o clássico entre Palmeiras e Santos, às 15h, pela semifinal do Campeonato Paulista Sub-20. Além da disputa estadual, a agenda conta com partidas de futsal pela Libertadores Feminina e confrontos da Kings Cup Brasil de Fut7.

O tênis também terá espaço na programação, com jogos do WTA Finals, incluindo os duelos entre Sabalenka e Muchova, às 17h, e Andreeva e Svitolina, às 18h30. Já no vôlei, Minas e Monte Carmelo se enfrentam pela Superliga Masculina, enquanto o Vôlei Renata encara o Sesi-Bauru.

Agenda esportiva

9h - ISA Games 2026 – Surfe (eliminatórias) | Transmissão: CazéTV (YouTube)

11h - Olimpíadas da Juventude – Atletismo (finais) | Transmissão: CazéTV (YouTube)

14h30 - La Unión-EQU x Stein Cascavel – Libertadores de Futsal Feminino | Transmissão: XSports, SporTV 2 e Canal Gol BR (YouTube)

15h - Palmeiras Sub-20 x Santos Sub-20 – Campeonato Paulista Sub-20 (semifinal, jogo de ida) | Transmissão: TNT Sports (YouTube)

17h - Sabalenka x Muchova – WTA Finals | Transmissão: Disney+

17h - Kings Cup Brasil de Fut7 – 4ª rodada | Transmissão: CazéTV (YouTube)

18h30 - Andreeva x Svitolina – WTA Finals | Transmissão: Disney+

18h30 - Minas x Monte Carmelo – Superliga Masculina de Vôlei | Transmissão: GETV (YouTube)

19h30 - Basquete Cearense x Corinthians – NBB | Transmissão: YouTube NBB

19h30 - Pato x Bauru – NBB | Transmissão: YouTube NBB

19h30 - União Corinthians x Brasília – NBB | Transmissão: YouTube NBB

20h - Pinheiros x Mogi – NBB | Transmissão: XSports e YouTube

21h - Vôlei Renata x Sesi-Bauru – Superliga Masculina de Vôlei | Transmissão: SporTV 2

21h - Dabrowski/Stefani x Mertens/Zhang – WTA Finals (duplas) | Transmissão: Disney+

21h - Detroit Pistons x Washington Wizards – NBA | Transmissão: ESPN 4