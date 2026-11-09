ESPORTE

Vitória encaminha contratação de técnico rebaixado para escapar da Série B

Rafael Lacerda se despediu do clube catarinense nesta segunda-feira (9)

Millena Marques

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 17:37

Rafael Lacerda Crédito: João Pedro Zatta/ACF

O Vitória está perto de anunciar Rafael Lacerda como novo treinador para a sequência da temporada. Rebaixado com a Chapecoense na Série A do Campeonato Brasileiro, o técnico se despediu do elenco catarinense na tarde desta segunda-feira (9), no CT Água Amarela, em Chapecó. Segundo apuração do ge, ele recebeu e aceitou uma proposta para comandar o Rubro-Negro na luta contra o rebaixamento.

A saída de Lacerda ocorre após a queda da Chapecoense para a Série B e a falta de acordo para a continuidade do trabalho. O contrato do treinador com o clube catarinense era válido até o fim desta temporada.

Aos 42 anos, o profissional chegou à Chapecoense em 30 de maio, para comandar a equipe nas disputas do Brasileirão, da Copa do Brasil e da Copa Sul-Sudeste. O clube foi sua primeira experiência na elite do futebol nacional.

Vitória perde por 3x0 para o Fluminense; Leão fica a apenas um ponto do Z-4 1 de 5

Durante a passagem pela Chape, Lacerda dirigiu o time em 20 partidas, com quatro vitórias, quatro empates e 12 derrotas. O aproveitamento foi de 26,67%. Ele foi o quarto treinador da equipe na temporada, depois de Gilmar Dal Pozzo, Celso Rodrigues e Fábio Matias.

O rebaixamento foi confirmado após a derrota para o Mirassol, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além da queda na Série A, a Chapecoense também encerrou a participação na Copa do Brasil nas oitavas de final, eliminada pelo Cruzeiro. Na Copa Sul-Sudeste, perdeu a decisão para o Avaí.