ESPORTE

Gabriel Medina consegue nota 10, mas fica com o vice na Liga Mundial de Surfe em Fiji

Medina segue sem vencer uma competição na elite da modalidade desde 2023

Estadão

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 20:47

Gabriel Medina superou João Chianca e está nas semifinais do surfe masculino Crédito: William Lucas/COB

Fiji, 02 (AE) - O brasileiro Gabriel Medina terminou com o vice-campeonato da etapa da Liga Mundial de Surfe (WSL, em inglês) realizada em Fiji. Nesta quarta-feira (2), o sufista de 32 anos foi superado pelo norte-americano Cole Houshmand.

Tricampeão mundial, Medina segue sem vencer uma competição na elite da modalidade desde 2023. Na última vez que subiu no lugar mais alto do pódio, ele conquistou o título em Margaret River, na Austrália.

Gabriel abriu sua participação na etapa de Fiji derrotando o australiano Joel Vaughan por 13,94 a 9.83. Na sequência, ele bateu o havaiano Barron Mamiya (13,77 a 13,33) nas oitavas e superou o francês Kauli Vaast (15,66 a 7.33), medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, nas quartas.

Na semifinal do evento, Medina começou atrás do norte-americano Griffin Colapinto, que emplacou uma nota 7,5 e outra na casa do seis pontos. Porém, o paulista alcançou um 9,77 após completar um ótimo tubo e assumiu a ponta da disputa.

Gabriel somou mais um excelente tubo de nota 9,27 e venceu o adversário por 19,04 a 14,57. A vitória levou o surfista à decisão em Fiji, onde teve pela frente Cole Houshmand, também dos Estados Unidos.