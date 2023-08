Gabriel Paulista se desculpa após discutir com torcedores

Gabriel Paulista se desculpou através das mídias oficiais do Valencia . Crédito: Reprodução

O zagueiro brasileiro Gabriel Paulista pediu desculpas nesta segunda-feira por ter desistido de uma jogada durante amistoso do Valencia, no sábado, para discutir com torcedores, que estavam na arquibancada do estádio Mestalla. Jogando em casa, o time espanhol acabou derrotado pelo Aston Villa por 2 a 1.



"Foi um momento quente num jogo que, apesar de ser amistoso, não queríamos perder. Ouvi algo de um torcedor que não gostei, foi desrespeitoso comigo e reagi. Eu não deveria. É um jogo importante, estamos em casa e deixei de defender uma jogada para falar com um torcedor", lamentou o jogador, que também tem nacionalidade espanhola.

No lance, o Aston Villa estava no campo de ataque, pressionando em busca de uma brecha para atacar. Ao abandonar a última linha de defesa do Valencia, Gabriel Paulista acabou prejudicando sua equipe na jogada, que não chegou a gerar gol para os visitantes. Por conta da postura, o zagueiro foi alvo de diversas críticas por parte da torcida nas redes sociais.

"Queria pedir desculpa a todos os torcedores deste clube, estou aqui para defender o Valencia até à morte. Desde o primeiro dia que o disse e quero cumprir. Vou defender este clube e meus companheiros, só isso... quero pedir desculpas a todos", reforçou o zagueiro de 32 anos.

Clima tenso no Mestalla. Gabriel Paulista simplesmente largou a jogada no meio para ir encarar torcedores do Valencia durante o jogo com o Aston Villa. Observe no alto do vídeo pic.twitter.com/BBb54oWJjB — Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) August 6, 2023

OUTRAS POLÊMICAS

Não é a primeira polêmica que Gabriel Paulista se envolve no futebol espanhol nos últimos anos. Ele esteve no centro de outras duas ligadas ao compatriota Vinicius Júnior, do Real Madrid.

Em fevereiro deste ano, foi alvo de críticas pela falta violenta sobre o atacante, em duelo entre o Real e o Valencia, pelo Campeonato Espanhol. Ele foi expulso pela agressão, pegou dois jogos de suspensão e veio a público pedir desculpas pela falta dura, que poderia ter causado grave lesão no atacante da seleção brasileira.

Três meses depois, o zagueiro do Valencia voltou a protagonizar notícia envolvendo Vini Jr. Desta vez, o caso foi mais rumoroso. Após o atacante ser alvo de ofensas racistas no estádio Mestalla, em outra partida envolvendo os dois times, Gabriel Paulista fez post na redes sociais elogiando o clima no estádio e a festa da torcida. No vídeo, ao fundo, era possível ouvir torcedores chamando o atacante do Real de "mono" ("macaco", em espanhol).