FUTEBOL

Galvão Bueno detona diretoria do Vitória após demissão de Jair Ventura: 'Péssima administração'

A um ponto do Z-4, clube encaminhou a contratação de Rafael Lacerda

Carol Neves

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 09:44

Galvão Bueno Crédito: Reprodução

A um ponto da zona de rebaixamento do Brasileirão, o Vitória acertou a contratação de Rafael Lacerda para substituir Jair Ventura. A troca de comando a cinco rodadas do fim da competição foi criticada por Galvão Bueno, que cobrou da diretoria rubro-negra uma explicação para a demissão. Já o ex-jogador Vampeta, que estava no programa, afirmou que 70% da torcida era contra a saída do treinador.

“Presidente do Vitória e diretoria do Vitória, qual foi a vantagem que o Vitória teve em mandar o Jair Ventura embora com todo trabalho que ele estava fazendo? Isso é péssima administração”, disse Galvão no Galvão FC, exibido pelo SBT na segunda-feira (9).

Jair Ventura no comando do Vitória 1 de 16

O narrador também questionou a escolha de Lacerda, de 42 anos, que comandava a Chapecoense, já rebaixada à Série B. Ao comentar a possibilidade de o Vitória também cair, Galvão ironizou a situação. “Vai bater um recorde nacional de ser rebaixado duas vezes no campeonato. Diretoria do Vitória, não dá pra entender vocês”, afirmou.

Revelado pelo Vitória e campeão mundial com a Seleção Brasileira em 2002, Vampeta citou a derrota por 3 a 0 para o Fluminense, no Barradão, ao comentar a mudança. Naquele jogo, Cléber dos Santos dirigiu a equipe interinamente. “Em menos de 20 minutos o time já estava tomando 2 a 0”, disse o ex-jogador.

Lacerda deve estrear no Barradão

Lacerda já se despediu do elenco da Chapecoense e iniciou a viagem para Salvador. A expectativa é que o Vitória oficialize a contratação nesta terça-feira (10) pela manhã, após concluir os trâmites para a assinatura do contrato.

O treinador assume uma equipe que está há cinco jogos sem vencer no Brasileiro. O Vitória é o 15º colocado, com 38 pontos, um a mais que o Corinthians, primeiro time dentro do Z-4.