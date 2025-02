NÃO COMPRE, ADOTE

Gandulas serão substituídos por cachorrinhos pegando as bolas do Rio Open

Os CãoDulas fazem parte de um projeto de incentivo à adoção e entrarão em quadra com os tenistas

Quem estiver nas arquibancadas da 11ª edição do Rio Open terá um espetáculo além dos atletas para admirar. Para promover a adoção, os CãoDulas marcarão presença, entrando em quadra lado a lado com os tenistas pela primeira vez. >

No lugar dos gandulas, os bichinhos terão a missão de buscar as bolas que escaparem do jogo, como fizeram no treinamento em uma quadra de tênis antes do grande dia. As estrelas da partida serão Pedro Augusto, Belinha, Nino e Bethoven, disponíveis para adoção na ONG carioca “Adote um Bichinho RJ”.>