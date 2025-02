ANTES DA LIBERTA

Garantido na semifinal, Bahia encara a Juazeirense na última rodada do Campeonato Baiano

Tricolor entra em campo neste sábado (22), às 18h30, na Fonte Nova

Gabriel Rodrigues

Publicado em 22 de fevereiro de 2025 às 05:00

Marcos Felipe será titular contra a Juazeirense, na Fonte Nova Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Campeonato Baiano entrou na reta final. Neste sábado (22), o Bahia encara a Juazeirense, pela última rodada da primeira fase. O confronto será na Fonte Nova, às 18h30. Enquanto o Esquadrão está tranquilo no torneio, o Cancão de Fogo ainda busca um lugar na próxima fase. >

O tricolor tem a vaga na semifinal garantida, mas luta por uma melhor colocação para ter a vantagem de decidir em casa na próxima fase. A equipe inicia a última rodada na 3ª colocação, com um ponto a menos do que o Jacuipense, vice-líder, e três atrás do líder Vitória. Rogério Ceni, no entanto, colocará em campo um time bastante modificado contra a Juazeirense. >

Além da reta final do Baianão, o tricolor vem de uma viagem desgastante na Bolívia, onde enfrentou o The Strongest, pela Libertadores, na altitude de 3,6 mil metros de La Paz. Além disso, na terça-feira o Esquadrão voltará a enfrentar os bolivianos, dessa vez na Fonte Nova, pelo jogo de volta da segunda fase. Por isso, Ceni concentra esforços nas duas partidas. >

“Temos que manter o foco jogo a jogo, sabemos da importância do jogo de amanhã para a nossa classificação, posicionamento na tabela, para os jogos seguintes, da semifinal, temos que estar focados e entrar para vencer. Depois pensamos no jogo de terça” disse o goleiro Marcos Felipe. >

A tendência é de que jogadores formados na base e atletas considerados reservas ganhem minutos diante do Cancão. Nomes como Arias e Michel Araújo, que se machucaram na pré-temporada e estrearam depois do restante do elenco, podem aparecer no time titular. >

Outra opção é o atacante Kayky. Ele voltou ao clube por empréstimo do Manchester City para repor a saída de Biel, vendido ao Sporting, e ainda não foi relacionado por Rogério Ceni. Por outro lado, os atacantes Ruan Pablo e Dell e o goleiro Arthur Jampa foram convocados para a Seleção Brasileira sub-17 e não estão disponíveis. Dell, de 16 anos, estreou na equipe principal durante o triunfo por 1x0 sobre o Barcelona de Ilhéus, no Barradão. >

O tricolor conta com o apoio da torcida para conquistar os três pontos. O time está invicto no Baianão com o elenco principal, mas precisou correr atrás do prejuízo após a equipe alternativa ter somado apenas dois pontos em três partidas no início da competição. >

OLHO NO CANCÃO >

Em ascensão após a chegada do técnico Carlos Rabello, a Juazeirense tenta aproveitar que o Bahia não estará com força máxima para surpreender na Fonte Nova. O elenco perdeu duas peças para os últimos jogos do estadual. Jhunior e Patrick entraram em acordo com a diretoria e deixaram o Cancão de Fogo. >