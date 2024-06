HISTÓRICO

Geórgia vence Portugal e vai ao mata-mata da Euro pela primeira vez; Turquia também avança

Time de Cristiano Ronaldo passou em primeiro no grupo

Estadão

Publicado em 26 de junho de 2024 às 18:36

Geórgia enfrentará a Espanha nas oitavas de final da Eurocopa Crédito: Divulgação/UEFA

Com um resultado histórico, a Geórgia garantiu a sua classificação na próxima fase da Eurocopa nesta quarta-feira ao derrotar Portugal por 2 a 0, na Arena Schalke. Kvaratskhelia e Mikautadze fizeram os gols que asseguraram a equipe como uma das terceiras melhores colocadas da Eurocopa. Dono do primeiro posto do Grupo F por antecipação (seis pontos), a seleção portuguesa jogou desfalcada de seus principais nomes.

O técnico Roberto Martinez, escalou Cristiano Ronaldo, mas poupou nomes como Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Pepe, Rui Patrício e Rafael Leão já pensando na partida de oitavas de final do torneio de seleções. A Turquia, que derrotou a República Checa por 2 a 1, encerrou essa etapa com seis pontos e ficou o segundo lugar do Grupo por ter pior saldo de gols que Portugal. Os duelos das oitavas de final já estão definidos. Turquia encara a Áustria, Portugal enfrenta a Eslovênia e a Geórgia encara a Espanha.

O confronto entre Portugal e Geórgia começou com gol logo com gol no primeiro minuto de partida. Kvaratskhelia foi acionado em um rápido contra-ataque, entrou em velocidade na área, e chutou para fazer 1 a 0.

A desvantagem fez a seleção portuguesa adiantar a marcação e a Geórgia passou a explorar os espaços deixados pela defesa rival a fim de tentar encaixar mais alguma investida ofensiva.

Referência na área, Cristiano Ronaldo recebeu severa marcação. No entanto, em lance de bola parada, ele deu um susto no goleiro Mamardashvili. Ele cobrou falta de longe que levou perigo à meta da Geórgia.

O primeiro tempo seguiu com intensidade para os dois lados. Se o camisa 7 era o homem mais perigoso por parte de Portugal, Kvaratskhelia também deu trabalho por sua movimentação. Nos acréscimos, Pedro Neto bateu um escanteio e quase sacramentou o empate com gol olímpico.

Na etapa final, a Geórgia voltou mais ligada na partida e impôs um ritmo mais intenso. Kvaratskhelia recebeu livre na marca do pênalti, mas chutou fraco. A defesa portuguesa seguiu se complicando e António Silva quase marcou contra. Praticamente no lance seguinte, ele derrubou Lochoshvili na área e o pênalti foi marcado. Mikautadze cobrou no canto e fez Geórgia 2 a 0 aos 10 minutos.

Pelo outro jogo do Grupo, em partida realizada no Volkspark, a Turquia venceu a República Checa por 2 a 1 e confirmou a sua permanência no torneio. A República Checa se complicou ainda na primeira metade do primeiro tempo. Barak levou dois cartões amarelos com menos de 20 minutos e deixou a sua equipe com dez homens.

Principal peça ofensiva da seleção turca, Güler levou perigo nas jogadas individuais e teve duas grandes chances de balançar a rede. A primeira foi em uma tentativa de voleio. Nos acréscimos, ele perdeu chance clara chutando para fora.

A tensão tomou conta das duas equipes e os jogadores se estranharam em um lance de ataque da Turquia. Yildiz tentou o drible na linha de fundo e atingiu Hranac. O zagueiro tentou o revide e a confusão se estabeleceu em campo.

Na volta para o intervalo, a Turquia continuou melhor em campo e inaugurou o placar em um gol chorado. Após uma blitz do ataque rival, Stanek fez defesa parcial e Yüsek teve a chance do chute. Ele preferiu abrir no lado esquerdo e Calhanoglu, em arremate cruzado, fez 1 a 0 aos cinco minutos.

Mesmo com um a menos, a República Checa não desistiu da partida e buscou a igualdade em um lance confuso. Chory disputou a bola com Günok e Akaydin evitou o gol em cima da linha. Soucek pegou a sobra e estufou a rede para fazer 1 a 1, aos 20 minutos. Após checagem do VAR, o gol foi confirmado.