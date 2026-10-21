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Gigante argentino busca remontada e elimina time brasileiro da Sul-Americana em pleno Maracanã lotado

Diante da torcida, time carioca perde por 3 a 1 e desperdiça vantagem conquistada na Argentina

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 07:14

Argentinos venceram e eliminaram o Vasco
Argentinos venceram e eliminaram o Vasco Crédito: Reprodução

O Vasco estava a poucos minutos de disputar nos pênaltis uma vaga na final da Copa Sul-Americana quando um chute de Paredes encerrou a esperança cruzmaltina. Aos 43 minutos do segundo tempo, o volante marcou de fora da área, contando com uma falha de Leo Jardim, e definiu a vitória do Boca Juniors por 3 a 1, nesta terça-feira (20), no Maracanã.

A eliminação veio diante da torcida que lotou o estádio e após o time carioca chegar ao confronto com a vantagem do empate. Na partida de ida, em Buenos Aires, o Vasco havia vencido por 1 a 0 na La Bombonera.

O Boca construiu uma vantagem de dois gols antes do intervalo, com Di Lollo e Merentiel. Na etapa final, Puma Rodríguez descontou e igualou o placar agregado, mas o gol de Paredes garantiu a classificação argentina.

Maiores clássicos do futebol brasileiro, de acordo com levantamento do ge

Grêmio x Internacional: 205 pontos por Ricardo duarte/Inter
Corinthians x Palmeiras: 84 pontos por Cesar Greco/Palmeiras
Atlético-MG x Cruzeiro: 70 pontos por Pedro Souza / Atlético
Flamengo x Vasco: 48 pontos por Gilvan de Souza/Flamengo
Flamengo x Fluminense: 32 pontos por Adriano Fontes/Flamengo
Remo x Paysandu: 17 pontos por Samara Miranda/Ascom Remo
Bahia x Vitória: 12 pontos por Letícia Martins/ECB
Athletico x Coritiba: 1 ponto por JP Pacheco/Coritiba
São Paulo x Corinthians: 1 ponto por Rubens Chiri
1 de 9
Grêmio x Internacional: 205 pontos por Ricardo duarte/Inter

Boca aproveita erros e abre vantagem

A equipe visitante precisou de apenas três minutos para começar a mudar o rumo da semifinal. Em escanteio cobrado por Blanco, Di Lollo ganhou de Sosa pelo alto e cabeceou no canto. A bola bateu na trave antes de entrar.

O Boca quase ampliou dois minutos depois. Merentiel ajeitou de calcanhar para Flores, que teve a finalização bloqueada por Robert Renan. O Vasco respondeu em um contra-ataque puxado por David, mas Adson e Bruno Duarte se atrapalharam após o cruzamento.

Com o passar dos minutos, os donos da casa equilibraram a posse de bola e ameaçaram em uma cabeçada de Thiago Mendes para fora. Aos 33, porém, um erro na saída voltou a custar caro: Saldivia cabeceou nos pés de Villa, que lançou Merentiel. O atacante avançou em velocidade e tocou na saída de Leo Jardim para fazer 2 a 0.

Reação termina com gol nos minutos finais

Precisando marcar para levar a disputa aos pênaltis, o Vasco aumentou a pressão depois do intervalo. A reação ganhou força aos 20 minutos, em uma jogada iniciada por Robert Renan. O zagueiro desarmou Villa e acionou Cuiabano, que cruzou rasteiro. A bola atravessou a área até encontrar Puma Rodríguez, autor de uma finalização de primeira para diminuir a diferença.

O gol reacendeu a torcida e levou o time carioca a buscar o empate, resultado que garantiria a classificação direta. A tentativa de reação, entretanto, terminou aos 43 minutos, quando Paredes arriscou de longe e Leo Jardim falhou. Sem conseguir responder nos instantes restantes, o Vasco se despediu da competição.

O adversário do Boca na final será definido nesta quarta-feira (21), no confronto entre Montevideo City Torque e Atlético-MG, no Uruguai. O time mineiro venceu a primeira partida por 3 a 0, na Arena MRV.

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